В Благовещенске водитель перепутал полосы движения и оказался на встречке

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В социальных сетях появилась фотография, сделанная в Благовещенске. На ней видно, что водитель легкового автомобиля перепутал полосы движения и оказался на полосе, предназначенной для встречного транспорта.

На снимок попал перекресток улиц Горького и Пионерской. Когда произошел инцидент, не сообщается, но фотография разошлась по соцсетям 22 февраля. Один из пользователей написал, что за рулем заблудившегося автомобиля находилась женщина.

Согласно КоАП РФ, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не связанный с объездом препятствия, влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.