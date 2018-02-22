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22февраля
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сегодня, 16:39 4

В Благовещенске водитель перепутал полосы движения и оказался на встречке

В Благовещенске водитель перепутал полосы движения и оказался на встречке
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В социальных сетях появилась фотография, сделанная в Благовещенске. На ней видно, что водитель легкового автомобиля перепутал полосы движения и оказался на полосе, предназначенной для встречного транспорта.

На снимок попал перекресток улиц Горького и Пионерской. Когда произошел инцидент, не сообщается, но фотография разошлась по соцсетям 22 февраля. Один из пользователей написал, что за рулем заблудившегося автомобиля находилась женщина.

Согласно КоАП РФ, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не связанный с объездом препятствия, влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Просмотров всего: 765

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    С каждым днём страшнее за рулём ездить, бабы тупят это понятно, но когда мужики.....вот это дааа

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Не вижу нарушения.

  • Васёк

    Васёк
    1 час назад

    Victrix

    Не вижу нарушения.



    Т.е. вы считаете, что та белая хрень на фото (типа пробокса) едет по своей полосе?

  • Rusantik

    Rusantik
    1 минута назад

    Очень много неадекватов Выход один За малейшее нарушении ПДД штраф от 30000 Все будут как шелковые А иначе мастурбации этой не будет конца и края

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