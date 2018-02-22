«Амурская правда» празднует вековой юбилей

В субботу, 24 февраля, старейшая газета Приамурья – «Амурская правда» – празднует 100-летний юбилей. Первый номер газеты, которая тогда называлась «Известия Благовещенского Совета», вышел в печать 24 февраля 1918 года. Кстати, 26 февраля день рождения у сайта газеты – ему исполнится 14 лет.

Тираж первого номера составил всего 600 экземпляров. Уже через 20 лет – в 1938-м – тираж вырос до 20 тысяч экземпляров. А еще через 40 лет – в 1978-м – тираж достиг максимального показателя в 133 тысячи экземпляров, сообщает «Амурская правда».

В 1986 году редакция переехала в специально построенный для нее газетно-печатный комплекс с собственной типографией. В этом здании по улице Калинина она находится и по сей день. Но сейчас она занимает только два этажа из девяти.

«Мы остаемся общественно-политической газетой, рассказываем о решениях властей, интересных и важных амурчанам. К нам приходят за правдой. Я считаю нашу газету честной. В наше время каждый человек с телефоном – репортер, сложно конкурировать с фейками. Но думающие люди в итоге устанут от потока непроверенной информации и вернутся к качественным СМИ», написала в праздничном выпуске газеты главный редактор «Амурской правды» Елена Павлова.