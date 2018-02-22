Российским командирам начали выдавать мобильники за 115 тысяч рублей

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Командирам, допущенным к документам особой важности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Стоят такие аппараты 115 тысяч рублей и позволяют через гражданские сотовые сети выходить на зашифрованные линии.

Защищенные телефоны М-663С «Атлас», изготовленные ФГУП «Научно-технический центр «Атлас», выдали офицерам ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад в конце прошлого года. Телефоны полностью оправдывают свою высокую стоимость, рассказали в Минобороне. В ведомстве даже определили лимит расходов на такие переговоры – 24 миллиона рублей в год.

Операционная система и аппаратная часть М-633С полностью российские. Новое устройство – развитие коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. Телефон для военных, весом 130 граммов, выполнен в металлопластиковом корпусе, с противоударной прорезиненной накладкой и сапфировым стеклом. Оснащено устройство цветным дисплеем и MP3-плеером. Мобильник работает при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов, и даже после получасового погружения в воду на метровую глубину продолжает принимать звонки.

Устройства оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации – в них имеется специальный блок, шифрующий сигнал. Работает аппарат в обычных сетях GSM с SIM-картами «Мегафона», поскольку только у этого оператора есть лицензия на шифрованную связь НТЦ «Атлас». Известно, что защищен только речевой канал, но не SMS. Если телефон пропадет, дистанционно может быть запущен процесс стирания ключей шифрования.

Каждый экземпляр военного телефона собирается вручную и выпускается ограниченной партией – около ста штук в год.

«Современный мир – информационный. Без мобильного телефона обходиться уже очень сложно. Но обычный "гражданский" аппарат уязвим для спецслужб других государств. Сегодня большинство высокопоставленных российских чиновников получили телефоны с аппаратной криптографической защитой, военным они необходимы даже в большей степени. М-633С – недешевые, но утрата военных секретов может обернуться куда большими затратами и даже гибелью людей», – рассказал «Известиям» советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Закрытые каналы коммуникаций для командиров раньше обеспечивали офицеры связи, которые тянули провода и устанавливали стационарную аппаратуру засекречивания. Однако такую связь можно было организовать не везде, и командиры часто оказывались недоступными.