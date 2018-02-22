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22февраля
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сегодня, 15:56 0

На автошоу «Февральская карусель» на старт выйдут грузовики

На автошоу «Февральская карусель» на старт выйдут грузовики
Фото: Твоя Дорога.РФ

В пятницу, 23 февраля, под Благовещенском в рамках зимнего фестиваля «Синий крокодил» пройдет автошоу «Февральская карусель». В его рамках впервые будут организованы гонки грузовиков. А в состязании подготовленных машин примут участие штурманы из Китая.

Гонки пройдут в районе Чигиринского водохранилища. Именно грузовики первыми пройдут маршрут. Как пояснил один из организаторов мероприятия Сергей Агафонов, участвовать решились две команды «Асфальт» и «Силовые машины». Хотя изначально желающих было больше.

«Все грузовики будут выходить на старт по одному, – рассказал Сергей Агафонов. – Сначала им предстоит пройти участок дистанции по пересеченной местности. Затем – выход на лед, остановка и стрельба из пневматического ружья по мишеням. Следующий этап – маневрирование между конусами на льду. Потом им придется проехать еще небольшую дистанцию по льду, а затем подняться на холм и уже финишировать».

После многотонных грузовиков будут соревноваться внедорожники. Их ожидает практически та же дистанция, но проходить ее они будут уже на других скоростях. А завершат гонки специально подготовленные машины. Кстати, по информации организаторов, экипажи в некоторых из них будут международные. На соревнования приезжают гонщики из Китая. Их планируют пригласить в качестве штурманов. К сожалению, признался Сергей Агафонов, пока не удалось договориться о том, чтобы возить автомобили через границу, поэтому иностранные гонщики не могут участвовать в соревнованиях на своих авто.

Соревнования стартуют в 11 часов.

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#спорт #транспорт

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