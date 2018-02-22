В Благовещенске затопило пиццерию

Фото: stroy-podskazka.ru

Ночью 22 февраля случилось происшествие в благовещенской пиццерии, расположенной по адресу: улица Зейская, 175/179. Заведение оказалось затоплено из-за порыва, случившегося этажом выше. Информация об инциденте появилась в Инстаграме пиццерии.

«Друзья! К сожалению, наша пиццерия по адресу улица Зейская, 175/179 была серьезно затоплена этой ночью. Временно она будет закрыта. Однако доставка будет работать в штатном режиме из нашей первой пиццерии. А мы пока постараемся скорее устранить ущерб и вернуться к работе в штатном режиме. (…) Текло от соседей сверху, и очень мощно. Площадь в 150 квадратов под водой находится», – говорится в Инстаграме заведения.

Служебный вход

В пиццерии ИА «Амур.инфо» сообщили, что льющейся сверху водой затопило кухню, а зал не пострадал. Потоп случился около 4 часов утра.

«Над нами находится помещение – в нем прорвало пожарный гидрант советских времен. Владельцы этого помещения точно так же были обеспокоены – у них тоже подтопило большие площади собственные. Но мы обнаружили эту проблему раньше, потому что у нас сработала сигнализация. Мы их вызвали, они нам помогли, само собой. Теперь общими силами справляемся», – рассказал собеседник.

Служебный вход

По словам представителя заведения, сейчас пострадавшее помещение просушивается, идет оценка ущерба. «Вполне возможно, что обойдемся малой кровью – просто высушимся и продолжим работать», – говорят в пиццерии.