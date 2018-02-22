У китайского продавца в Благовещенске изъяли около 13 тысяч игрушек

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Специалисты амурского управления Роспотребнадзора при проверке торговой базы «Амур» в Благовещенске выявили нарушения у одного из продавцов. Китаянка продавала игрушки без документов, подтверждающих их соответствие требованиям безопасности и без маркировки на русском языке.

В итоге у продавца изъяли около 13 тысяч игрушек. Возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а также по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Реализация детских игрушек находится на контроле в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Тем временем на сайте ведомства специалисты опубликовали советы по выбору детских игрушек. О случаях продажи игрушек ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без информации на русском языке можно сообщить по телефону горячей линии 8(4162)20-20-20.