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22февраля
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сегодня, 14:36 4

У китайского продавца в Благовещенске изъяли около 13 тысяч игрушек

У китайского продавца в Благовещенске изъяли около 13 тысяч игрушек
Фото: vizavi.zp.ua

Специалисты амурского управления Роспотребнадзора при проверке торговой базы «Амур» в Благовещенске выявили нарушения у одного из продавцов. Китаянка продавала игрушки без документов, подтверждающих их соответствие требованиям безопасности и без маркировки на русском языке.

В итоге у продавца изъяли около 13 тысяч игрушек. Возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а также по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Реализация детских игрушек находится на контроле в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Тем временем на сайте ведомства специалисты опубликовали советы по выбору детских игрушек. О случаях продажи игрушек ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без информации на русском языке можно сообщить по телефону горячей линии 8(4162)20-20-20.

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#дети #закон #торговля

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    4 часа назад

    ЗахОдите в Самбери, поднимаетесь по эскалатору на второй этаж, сиренево-фиолетовым вонючим ужасом завалены все полки.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Я согласен с Кварцем. Роспотребнадзор, аууу. Проверьте детский супермаркет во "Флагмане".

  • full

    full
    54 минуты назад

    А как этот товар миновал таможню?

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