Рядом с местом обитания президентской тигрицы Илоны обнаружены следы двух тигров

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Как сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» заместитель директора заповедника по науке Вячеслав Кастрикин, накануне вечером из института проблем экологии и эволюции имени Северцова пришли результаты исследования биологических материалов, которые взяты с мест, где были замечены тигры-новички.

«Предположения, что в Приамурье вернулся либо Боря, либо Кузя, выпущенные вместе с Илоной, не подтвердились. Собранные нами кровь и шерсть принадлежат двум разным самцам. Оказалось, что один из тигров является сыном Золушки, которая была выпущена в 2013 году заповеднике "Бастак" в ЕАО. Второй тигр – неизвестный дикий самец», – отметил собеседник агентства.

Частички шерсти и капли крови на снегу были собраны в разное время с 28 декабря по 20 января. Хищники оставляют кровь на снегу, так как нередко повреждают подушечки лап, когда идут по насту.

Один образец биологического материала был взят в Хингано-Архаринском заказнике, второй – в Хинганском заповеднике, а третий на юге Архаринского районе вдоль линии инженерно-технических сооружений пограничного контроля в районе сел Журавлевка и Михайловка.

Самцы, судя по наблюдениям сотрудников заповедника, в какой-то момент были на довольно близком расстоянии друг от друга – в пределах 20 километров. Один из тигров прошел по одной из троп Илоны в Хинганском заповеднике.

«Я думаю, он не мог не заметить ее метки. Нельзя загадывать, но, возможно, они уже и встретились. В любом случае, он уже знает, что на этой территории обитает самка», – сказал Кастрикин.

Один из тигров недавно опять заявил о себе на юге Архаринского района, таким образом, как отметил собеседник, есть надежда, что самцы решили пока задержаться недалеко от мест охоты Илоны. Следы самки последний раз сотрудники заповедника видели 8 февраля.

Как сообщалось ранее, осиротевшие тигры Кузя, Боря и Илона 22 мая 2014 года были выпущены на свободу в Желундинском заказнике Амурской области при участии главы государства. Оставшись по различным причинам сиротами, тигрята попали в Центр реабилитации и реинтродукции тигров в Приморье, где окрепли и получили навыки для того, чтобы самостоятельно жить в дикой природе. Долгое время перемещение животных, пока позволяли аккумуляторы, отслеживалось с помощью ошейников-передатчиков.

Тигры Боря и Кузя покинули Приамурье, выбрав места охоты в соседних регионах. Кузя вызывал наибольшую тревогу из «президентской троицы», так как тяготел к кочевому образу жизни, специалисты его следы встречали реже, чем собратьев. В Приамурье он задержался ненадолго, мигрировав еще в 2014 году в Еврейскую автономную область (ЕАО). Тогда же первый раз пересек российско-китайскую границу и через пару месяцев вернулся в Россию.

Полугодовалую тигрицу Золушку нашли охотники в тайге на юго-западе Приморского края в 2012 году. Позже тигрицу, прошедшую курс восстановления в центре реабилитации, выпустили в заповеднике Бастак, где уже обитал самец Заветный. В сентябре 2015 года у Золушки и Заветного появилось потомство – два тигренка.