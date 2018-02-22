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сегодня, 13:07 15

Благовещенец, смертельно ударивший пациента травматологии, отправится в колонию

Благовещенец, смертельно ударивший пациента травматологии, отправится в колонию
Фото: abctv.kz

В Благовещенске вступил в законную силу приговор суда в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в нападении в больнице на молодого человека, в результате которого тот скончался. Горожанин проведет в колонии 8 лет.

Трагические события произошли 3 декабря 2016 года. Мужчина, которого впоследствии осудили, находился в Благовещенской городской клинической больнице в связи с травмой руки. Там же была компания молодых людей. Возник конфликт, и мужчина нанес одному из парней удар здоровой рукой в голову. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и 5 января 2017 года скончался.

Нападавшего судили. 3 ноября 2017 года Благовещенский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник с этим не согласились, обжаловав приговор в Амурский областной суд. Они просили переквалифицировать действия мужчины: якобы он причинил смерть по неосторожности (приговор был вынесен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, признала доводы апелляционной жалобы необоснованными. Приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу 20 февраля 2018 года, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Правильный приговор,знал кого бить и убить,если бы на месте погибшего,был здоровенный накаченный спортсмен,и руку бы не поднял,струсил,пусть посидит ,подумает,как нехорошо слабых бить.

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    6 часов назад

    Можно было бы и побольше годков дать!

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    6 часов назад

    Думать надо прежде чем бить или вступать в драку!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    6 часов назад

    За умышленное убийство молодого человека, ему пожизненное надо бы, вот так ценится жизнь обычного человека в РФ.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    5 часов назад

    а если его спровоцировали,есть такая штука как ЧЕСТЬ?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    5 часов назад

    Компания молодых людей и против них парень с одной здоровой рукой. Он что, совсем отморозок? Или все не совсем так, как многим кажется?

  • lana78

    lana78
    5 часов назад

    а Буркову, сбившему студентов, в два раза меньше срок!!

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    ООШШ

    Правильный приговор,знал кого бить и убить,если бы на месте погибшего,был здоровенный накаченный спортсмен,и руку бы не поднял,струсил,пусть посидит ,подумает,как нехорошо слабых бить.



    Бред бредский.

    Травмированный мужик не побоялся в одиночку выступить против толпы. Надо быть полным дебилом, чтобы назвать это "струсил".

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад



    умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни



    То ли журналисты косячат, то ли мы чего-то не знаем.

    Физически нездоровый человек с одной рукой, выступил против целой гопки с целью "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни"?

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    5 часов назад

    Мне кажется, что в той ситуации компания молодых людей бузила и на предложения угомониться не реагировала. Обвиняемый силы не рассчитал и один из молодых представителей тупеющей нации отправился к всевышнему на ПМЖ. Как вам такой вариант, амуринфошные хомячки?

    Только мне непонятно решение суда. Человеку, который по пьяни убил пешехода, получил небольшой срок, а другой человек, который наверняка выступил за справедливость, получил в 2 раза больше и при этом попал на строгий режим.

  • karlik nos

    karlik nos
    5 часов назад

    там наверное была компания молодых людей,которых и молодыми то назвать можно с натягом,дети одним словом,а созревшее в своих годах тупорылое быдло решил разыграть из себя пионервожатого,да переусердствовал ...

  • Horosho

    Horosho
    4 часа назад

    А интересно, как движется уголовное дело по факту нападения армянской диаспоры на областную больницу. И движется ли оно?

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    4 часа назад

    YRKAGRAа если его спровоцировали,есть такая штука как ЧЕСТЬ?


    Да че уж там за ЧЕСТЬ надо сразу автомат доставать и всех валить. Придурков хватает, если на всех обращать внимание, то реально из тюрем вылазить не будешь.

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Одного убил колонии 8 лет, двоих сбил из них один погиб, другая лечится дали 2 года колонии. Во правосудие!

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    Ещё одной просто поселение за 2 загубленных жизни

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