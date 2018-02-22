Благовещенец, смертельно ударивший пациента травматологии, отправится в колонию

Фото: abctv.kz

Трагические события произошли 3 декабря 2016 года. Мужчина, которого впоследствии осудили, находился в Благовещенской городской клинической больнице в связи с травмой руки. Там же была компания молодых людей. Возник конфликт, и мужчина нанес одному из парней удар здоровой рукой в голову. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и 5 января 2017 года скончался.

Нападавшего судили. 3 ноября 2017 года Благовещенский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник с этим не согласились, обжаловав приговор в Амурский областной суд. Они просили переквалифицировать действия мужчины: якобы он причинил смерть по неосторожности (приговор был вынесен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, признала доводы апелляционной жалобы необоснованными. Приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу 20 февраля 2018 года, сообщает прокуратура Амурской области.