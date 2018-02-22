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22февраля
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сегодня, 12:38 0

Небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля

Небольшой снег: прогноз погоды в Амурской области на 23 февраля
Фото: www.nat-geo.ru

В Амурской области 23 февраля установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду, днём местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 26…31 градус мороза, местами – около минус 35. Днем термометры покажут 11…16 градусов ниже нуля, местами по северу – около минус 20.

В Благовещенске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно будет без осадков, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью до 9 метров в секунду. Температура ночью составит 24…26 градусов мороза, днем – минус 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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