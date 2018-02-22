Амурские депутаты отказались уравнять в помощи дольщиков и ветеранов

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Фракция ЛДПР предложила амурским депутатам снизить объем помощи обманутым дольщикам, а за счет этого повысить объем помощи ветеранам боевых действий. Дополнительные деньги в первом чтении распределили на сессии регионального заксобрания.

«Мы предлагаем средства, выделенные дольщикам и ветеранам боевых действий, перераспределить в равных долях. На дольщиков при распределении средств бюджета сегодня дополнительно выделили 23 миллиона рублей и почти 9 миллионов на улучшение условий проживания ветеранам боевых действий. Это явный перекос. Предлагаем поделить пополам эти средства – по 15 миллионов рублей», – обратилась к депутатам председатель комитета заксобрания по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Ольга Петайчук.

Дополнительные средства народные избранники начали распределять на заседании 22 февраля. Пока изменения в бюджет приняли в первом чтении. По ним 8,8 миллиона рублей выделили дополнительно на улучшение условий проживания ветеранов боевых действий. Вместе с выделенными ранее 1,2 миллиона рублей, в общем, из бюджета на эти цели направят 10 миллионов рублей. На помощь обманутым дольщикам дополнительно направили 23 миллиона рублей, а ранее на 2018 год уже было 105 миллионов рублей. Всего парламентарии распределили больше 6 миллиардов рублей. Они появились в кошельке Приамурья благодаря реструктуризации бюджетных долгов и налогам.

Перераспределить средства предложили депутаты фракции ЛДПР. Вопрос вынесли на голосование и поправку выделить деньги на выплаты ветеранам и дольщикам в равной степени, депутаты отклонили. За проголосовали 10 депутатов, 15 – против, еще 7 народных избранников голосовать вовсе не стали.