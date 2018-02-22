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22февраля
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сегодня, 12:32 14

Амурские депутаты отказались уравнять в помощи дольщиков и ветеранов

Амурские депутаты отказались уравнять в помощи дольщиков и ветеранов
Фото: zsamur.ru

Фракция ЛДПР предложила амурским депутатам снизить объем помощи обманутым дольщикам, а за счет этого повысить объем помощи ветеранам боевых действий. Дополнительные деньги в первом чтении распределили на сессии регионального заксобрания.

«Мы предлагаем средства, выделенные дольщикам и ветеранам боевых действий, перераспределить в равных долях. На дольщиков при распределении средств бюджета сегодня дополнительно выделили 23 миллиона рублей и почти 9 миллионов на улучшение условий проживания ветеранам боевых действий. Это явный перекос. Предлагаем поделить пополам эти средства – по 15 миллионов рублей», – обратилась к депутатам председатель комитета заксобрания по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Ольга Петайчук.

Дополнительные средства народные избранники начали распределять на заседании 22 февраля. Пока изменения в бюджет приняли в первом чтении. По ним 8,8 миллиона рублей выделили дополнительно на улучшение условий проживания ветеранов боевых действий. Вместе с выделенными ранее 1,2 миллиона рублей, в общем, из бюджета на эти цели направят 10 миллионов рублей. На помощь обманутым дольщикам дополнительно направили 23 миллиона рублей, а ранее на 2018 год уже было 105 миллионов рублей. Всего парламентарии распределили больше 6 миллиардов рублей. Они появились в кошельке Приамурья благодаря реструктуризации бюджетных долгов и налогам.

Перераспределить средства предложили депутаты фракции ЛДПР. Вопрос вынесли на голосование и поправку выделить деньги на выплаты ветеранам и дольщикам в равной степени, депутаты отклонили. За проголосовали 10 депутатов, 15 – против, еще 7 народных избранников голосовать вовсе не стали.

Просмотров всего: 694

#заксобрание #экономика

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Немо

    Немо
    7 часов назад

    Браво, депутаты! А то ишь, чего захотели эти ветераны боевых действий! Мы их туда не посылали... Хотелось бы, чтобы оглашали результаты поименного голосования, чтобы было сразу видно, кто чем дышит.

  • Немо

    Немо
    7 часов назад

    Браво, депутаты! А то ишь, чего захотели эти ветераны боевых действий! Мы их туда не посылали... Хотелось бы, чтобы оглашали результаты поименного голосования, чтобы было сразу видно, кто чем дышит.

  • Немо

    Немо
    7 часов назад

    Браво, депутаты! А то ишь, чего захотели эти ветераны боевых действий! Мы их туда не посылали... Хотелось бы, чтобы оглашали результаты поименного голосования, чтобы было сразу видно, кто чем дышит.

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    6 часов назад

    А почему некоторые из депутатов вообще не голосуют? То есть, им вообще безразлична тема голосования или какая-то иная причина?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    "Фракция ЛДПР предложила амурским депутатам снизить объем помощи обманутым дольщикам, а за счет этого повысить объем помощи ветеранам боевых действий."

    В переводе на русский язык - "Сирожа и ко отрабатывают массовку на своих митингах, пытаясь наполнить карманы тем, кто их поддерживал".

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Депутаты от ЛДПР справедливо подняли вопрос о распределении денег,их туда посылало государство НАШЕ,во наше же благо,военных не спрашивают,хотят ли они или нет,приказ и вперед,рискуя своей жизнью,выполняют приказ НАШЕГО государства.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    6 часов назад

    ООШШ

    Депутаты от ЛДПР справедливо подняли вопрос о распределении денег,их туда посылало государство НАШЕ,во наше же благо,военных не спрашивают,хотят ли они или нет,приказ и вперед,рискуя своей жизнью,выполняют приказ НАШЕГО государства.



    А можно уточнить? Ветераны боевых действий это срочники (по призыву), или по контрактники (за вознаграждение). Я действительно хочу понять. Всё таки большая, я думаю, разница, с точки зрения льгот.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    5 часов назад

    Я чего-то вообще отстал от жизни,значи то ежели государство посылало на убой ,то ветерану боевых действий помогать ни ни ,а если с квартирой частник кинул, то на хер по судам бегать ,что с убогова возьмёшь кроми вши на оркане, депутаты молодцы от народа то бишь от бюджета откусят и лошков жалеюче им компенсацию за кинутое жильё возмистят,а ветераны парни здоровые пенсии у них громадные и так проживут ,да и кидок будет даволен сколько народа от него отстанет.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    5 часов назад

    а я вот думаю, обманутые дольщики-это кто? лошары, которым захотелось халявы, ну не получилось. а при чем здесь налоги и бюджет, на фига козе баян? пусть сами дуплятся халявщики.

  • Манчини

    Манчини
    5 часов назад

    Allgemeine

    "Фракция ЛДПР предложила амурским депутатам снизить объем помощи обманутым дольщикам, а за счет этого повысить объем помощи ветеранам боевых действий."

    В переводе на русский язык - "Сирожа и ко отрабатывают массовку на своих митингах, пытаясь наполнить карманы тем, кто их поддерживал".



    в переводе на нормальный язык

    они свое слово держат

    в отличие от изворотливых ЕРовских балоболов

  • Манчини

    Манчини
    5 часов назад

    А дольшикам Городка вообще надо компенсации выплачивать из партийной кассы ЕР.

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    Немо

    Браво, депутаты! А то ишь, чего захотели эти ветераны боевых действий! Мы их туда не посылали... Хотелось бы, чтобы оглашали результаты поименного голосования, чтобы было сразу видно, кто чем дышит.



    вот из за таких как ты мы и Родину продадим

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    tankist btb

    Немо

    Браво, депутаты! А то ишь, чего захотели эти ветераны боевых действий! Мы их туда не посылали... Хотелось бы, чтобы оглашали результаты поименного голосования, чтобы было сразу видно, кто чем дышит.



    вот из за таких как ты мы и Родину продадим



    Вы ее уже продали. За печеньки в виде различных льгот.



  • Манчини

    Манчини
    4 часа назад

    хе-хе

    ага

    заради таких льгот:

    Отпуск в летние месяцы только для "чеченцев"

    *из объвы на двери ОК

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