В московском ТЮЗе поставили пьесу экс-амурчанина Игоря Афанасьева об абортах

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В Московском областном государственном театре юного зрителя, руководит которым актриса Нонна Гришаева, 17 февраля состоялась премьера спектакля «Запретный плод». В его основе – пьеса уроженца Амурской области Игоря Афанасьева. Постановка поднимает тему абортов.

Игорь Афанасьев выступил также режиссером спектакля. Художником-постановщиком стала Янина Куштевская. Главные роли исполнили Ксения Попович и Антон Богдасаров, сообщается на сайте ТЮЗа. Пьеса получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Запретный плод» повествует о брате и сестре, которые должны появиться на свет. По ходу постановки становится ясно, что их родители намерены прибегнуть к аборту. Далее зрителям показывают конфликт родителей – их играют те же актеры, что и детей.

«Откуда берутся дети? А как это бывает? Мы – это кто? Что такое грех? Любовь – это Бог? Эти вопросы не каждый день нам удается обсудить со своими детьми. Но если мы вместе с ними посмотрим спектакль по пьесе "Запретный плод", то разговор на эту тему возникнет обязательно», – говорится на сайте театра.

Спектакль планируется показать в разных городах России, в том числе в Благовещенске. В столицу Приамурья постановку должны привезти в сентябре.

«Спасибо большое за ваш спектакль! Прекрасная, тонкая, интересная работа! И воспринимается очень легко! Игра актеров на одном дыхании! Видно, что ребята живут, а не играют. Спасибо большое! И за историю, и за улыбки, слезы, и за прекрасный вечер!» – поделилась мнением в социальных сетях одна из зрительниц.