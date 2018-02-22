Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:26 0

В московском ТЮЗе поставили пьесу экс-амурчанина Игоря Афанасьева об абортах

В московском ТЮЗе поставили пьесу экс-амурчанина Игоря Афанасьева об абортах
Фото: instagram.com/mogtyz

В Московском областном государственном театре юного зрителя, руководит которым актриса Нонна Гришаева, 17 февраля состоялась премьера спектакля «Запретный плод». В его основе – пьеса уроженца Амурской области Игоря Афанасьева. Постановка поднимает тему абортов.

Игорь Афанасьев выступил также режиссером спектакля. Художником-постановщиком стала Янина Куштевская. Главные роли исполнили Ксения Попович и Антон Богдасаров, сообщается на сайте ТЮЗа. Пьеса получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Запретный плод» повествует о брате и сестре, которые должны появиться на свет. По ходу постановки становится ясно, что их родители намерены прибегнуть к аборту. Далее зрителям показывают конфликт родителей – их играют те же актеры, что и детей.

«Откуда берутся дети? А как это бывает? Мы – это кто? Что такое грех? Любовь – это Бог? Эти вопросы не каждый день нам удается обсудить со своими детьми. Но если мы вместе с ними посмотрим спектакль по пьесе "Запретный плод", то разговор на эту тему возникнет обязательно», – говорится на сайте театра.

Спектакль планируется показать в разных городах России, в том числе в Благовещенске. В столицу Приамурья постановку должны привезти в сентябре.

«Спасибо большое за ваш спектакль! Прекрасная, тонкая, интересная работа! И воспринимается очень легко! Игра актеров на одном дыхании! Видно, что ребята живут, а не играют. Спасибо большое! И за историю, и за улыбки, слезы, и за прекрасный вечер!» – поделилась мнением в социальных сетях одна из зрительниц.

Просмотров всего: 295

#культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

В Благовещенске открылась выставка памяти сатирика Федора Чудакова
Культура 1

«Накипь дня»: Амур.инфо публикует неизвестные произведения Фёдора Чудакова
Культура 3

Впервые в Благовещенске дал концерт национальный балет Грузии (фото)
Общество 4

Амурчанка продолжит участие в «Песнях», если ее поддержат зрители