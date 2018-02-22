Житель Бурятии приехал в Тынду на заработки и убил приютившую его пенсионерку

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Больше девяти лет за решеткой проведет житель Республики Бурятия, осужденный за убийство пенсионерки. Приговор 55-летнему мужчине 21 февраля вынес Тындинский районный суд. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

В декабре 2016 года мужчина прибыл в Тынду на работу вахтовым методом. Он арендовал комнату у 67-летней местной жительницы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с приютившей его пенсионеркой на почве финансовых претензий, он взял нож и нанес им потерпевшей четыре удара в голову, попав в глаз и шею. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал жителя Бурятии виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.