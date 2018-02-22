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На концерте в Благовещенске Анита Цой пообещала исполнить мечту Марины Гайдай (видео)

На концерте в Благовещенске Анита Цой пообещала исполнить мечту Марины Гайдай (видео)

В среду, 21 февраля, в большом зале ОКЦ прошёл почти трехчасовой концерт Аниты Цой под названием «10|20». Певица много общалась со зрителями, приглашала их на сцену, а также пообещала исполнить заветное желание известной благовещенской общественницы Марины Гайдай.

Начался концерт с корейской легенды о священной горе Ариран, сама певица вышла на сцену в национальном корейском платье. Шоу представляло собой спектакль, в котором Анита Цой прожила три этапа своей жизни. За вечер она спела немало своих известных песен: «Твоя А», «Небо», «Полет» и другие.

Благовещенск стал 76-м городом в турне певицы. И В каждом городе она выбирала героя мечты – человека, который чем-то отличился, совершил поступок или сделал что-то для людей. И Анита Цой исполняла их мечты.

В Благовещенске таким человеком оказалась Марина Гайдай – председатель общественной организации инвалидов «Преодоление». Самой Марине не говорили, зачем ее пригласили на концерт. Во время выступления Цой рассказала, что Марина Гайдай – удивительный человек, она организовала тренировочную площадку для инвалидов, развивает паралимпийский спорт в Приамурье. Певица расспросила амурчанку о ее мечте, и Марина Гайдай рассказала, что ей присылали приглашение в центр дайвинга для инвалидов, но тогда у женщины не было возможности поехать. Анита Цой пообещала, что исполнит мечту параспортсменки.

В завершение выступления певица пожелала процветания Благовещенску и чтобы артисты не обделяли вниманием столицу Приамурья.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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