Благовещенское общежитие «приватизировали» по ошибке

В официальном ответе муниципального казенного учреждения «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» говорится, что форма собственности была изменена по ошибке: «Жилые помещения, находящиеся по адресу: город Благовещенск улица Чайковского, 24, числятся в реестре муниципальной собственности. В платежных документах (квитанциях) за февраль в графе "форма собственности" допущена техническая ошибка. 21.02 2018 года в ООО "Благовещенский расчетно-кассовый центр" направлен запрос об устранении данной технической ошибки».

Как сообщало Амур.инфо, февральские квитанции за коммунальные услуги вызвали несколько вопросов у жильцов общежития. Помимо измененной формы собственности, жителей возмутили цифры, указанные в платежных документах: у некоторых суммы выросли в 4-5 раз. Выяснилось, что это перерасчет за холодную воду за 2017 год.

Почему перерасчет был произведен так резко и без предупреждения жильцов – при ответе на этот вопрос управляющая компания и расчетно-кассовый центр ссылаются друг на друга.