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22февраля
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сегодня, 12:39 5

Благовещенское общежитие «приватизировали» по ошибке

Благовещенское общежитие «приватизировали» по ошибке

Благовещенская администрация разъяснила, почему в февральских квитанциях жильцов общежития по адресу: Чайковского, 24, изменилась форма собственности помещений. Они из неприватизированных превратились в приватизированные.

В официальном ответе муниципального казенного учреждения «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» говорится, что форма собственности была изменена по ошибке: «Жилые помещения, находящиеся по адресу: город Благовещенск улица Чайковского, 24, числятся в реестре муниципальной собственности. В платежных документах (квитанциях) за февраль в графе "форма собственности" допущена техническая ошибка. 21.02 2018 года в ООО "Благовещенский расчетно-кассовый центр" направлен запрос об устранении данной технической ошибки».

Как сообщало Амур.инфо, февральские квитанции за коммунальные услуги вызвали несколько вопросов у жильцов общежития. Помимо измененной формы собственности, жителей возмутили цифры, указанные в платежных документах: у некоторых суммы выросли в 4-5 раз. Выяснилось, что это перерасчет за холодную воду за 2017 год.

Почему перерасчет был произведен так резко и без предупреждения жильцов – при ответе на этот вопрос управляющая компания и расчетно-кассовый центр ссылаются друг на друга.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Это да 64

    Это да 64
    6 часов назад

    у нас всё может быть , зато пишут что в АО всё в порядке.КАА наведите порядок .

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    хотелось бы верить что это ошибка

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    tankist btb

    хотелось бы верить что это ошибка



    Прощупывание мошеннических способов, не иначе.

  • КатериNа

    КатериNа
    4 часа назад

    ага. у них ошибки, а мы должны за них почему-то платить... беспредел!! мало того, что в этом общежитии бардак! проходной двор. в душе срач. там и школьники писают, и наркоманы обитают. стёкла по общаге то разбиты, то их нет.. запахи такие стоят, что только в противогазе ходи.. везде курят. и двери входные не закрываются. того и гляди трахнут тебя по голове, пока в туалет или в душ пойдёшь и поминай как звали! и жаловались и звонили! а толку нет! Отписались, что у нас тут всё хорошо и ремонт тд. и тп..а выборы делаем... лучше бы в общаге порядок навели! А то только деньги с нас требуют....

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    4 часа назад

    ХА-ХА-ХА. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАШЛО В ТУПИК...

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