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22февраля
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На отделение «Почты России» в Благовещенске напали жители Забайкалья: мужчин задержали

На отделение «Почты России» в Благовещенске напали жители Забайкалья: мужчин задержали

Сотрудники управления уголовного розыска амурского УМВД задержали в Благовещенске молодых людей, подозреваемых в серии разбоев и краж. Последнее преступление они совершили 15 февраля – вооруженные злоумышленники в масках ворвались в отделение «Почты России» на улице Ломоносова.

Угрожая оружием работникам, преступники похитили более 200 тысяч рублей и скрылись на ожидавшем их внедорожнике. По факту нападения МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Для раскрытия преступления в УМВД создали группу из числа наиболее опытных сотрудников уголовного розыска, сообщили в амурском управлении МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению нападения могут быть причастны четверо человек. Оперативники УМВД при силовой поддержке бойцов СОБРа, Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемых. Ими оказались жители Забайкальского края 1988,1990,1995 и 1998 годов рождения. Один из них ранее судим. Полицейскими изъято оружие и деньги, предположительно добытые преступным путём.

В ходе дальнейшей работы установлено, что мужчины причастны к разбойному нападению на АЗС, совершенному в декабре 2017 года, кражам из магазинов и аптек Благовещенска, четырём кражам автомобилей. Похищенный автотранспорт полицейскими изъят.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Просмотров всего: 3049

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • vitl33

    vitl33
    7 часов назад

    Бошки им пообрубать и всего делов!

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    7 часов назад

    Молодцы, за это и палок не жалко.

  • Datatec

    Datatec
    6 часов назад

    Наши опера - молодцы!

  • stepan28rus

    stepan28rus
    4 часа назад

    Работайте братья!

  • кларк

    кларк
    3 часа назад

    В Белогорске квартиросъемщики, уезжая, обчистили квартиру. И до сих пор на свободе. Эти с декабря гуляют и разбойничают. Хорошая работа, ага...

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Кларк покажи, как работать нужно, а не пальчиками по клавиатуре стучать!!! Молодцы опера!!

  • mnbv199

    mnbv199
    1 час назад

    Одногруппник

    Кларк покажи, как работать нужно, а не пальчиками по клавиатуре стучать!!! Молодцы опера!!



    Мужик звонит из автомата

    - Алло ! Это КГБ ?

    - Да ..

    -Плохо работаете!...

    Бросает трубку , вскакивает в машину , доезжает до метро , там несколько

    остановок , потом еще на троллейбусе , потом на автобусе.....

    Короче петлял, ...

    вбегает в таксофон на другом конце города ..

    -Алло! Это КГБ?

    -Да...

    -Плохо работаете....

    Вдруг сзади вкрадчивый голос :

    Как умеем , так и работаем..

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    52 минуты назад

    кларк

    В Белогорске квартиросъемщики, уезжая, обчистили квартиру.



    Пили наверняка вместе. И подарили по доброте душевной. Сходите 8 марта на салют. Развейтесь. Ну её прочь тоску-печаль.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    51 минута назад

    ВрангельШмидт

    Молодцы, за это и палок не жалко.



    И бутылок из под шампанского.

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