На отделение «Почты России» в Благовещенске напали жители Забайкалья: мужчин задержали

Угрожая оружием работникам, преступники похитили более 200 тысяч рублей и скрылись на ожидавшем их внедорожнике. По факту нападения МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Для раскрытия преступления в УМВД создали группу из числа наиболее опытных сотрудников уголовного розыска, сообщили в амурском управлении МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению нападения могут быть причастны четверо человек. Оперативники УМВД при силовой поддержке бойцов СОБРа, Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемых. Ими оказались жители Забайкальского края 1988,1990,1995 и 1998 годов рождения. Один из них ранее судим. Полицейскими изъято оружие и деньги, предположительно добытые преступным путём.

В ходе дальнейшей работы установлено, что мужчины причастны к разбойному нападению на АЗС, совершенному в декабре 2017 года, кражам из магазинов и аптек Благовещенска, четырём кражам автомобилей. Похищенный автотранспорт полицейскими изъят.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.