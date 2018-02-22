Детский сад в Зее навещает дубонос

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К кормушке на территории детского сада № 12 города Зеи стал наведываться дубонос. За птицей, не боящейся людей, горожане наблюдают второй месяц.

Об этом в газету «Зейский вестник» написала воспитатель детского учреждения Тамара Козина.

Дубонос относится к отряду воробьинообразных, его ближайшие родственники – снегири, щеглы и канарейки. Для своего обитания дубоносы выбирают лиственные, смешанные и разреженные хвойные леса, также эти птицы могут селиться в городских парках и скверах, садах, виноградниках. Глухих лесов стараются избегать. Любимые места обитания – яблочные сады и опушки дубрав.

Рацион дубоноса обусловлен его необычным клювом, который используется для раскусывания крепких косточек вишни, сливы и черемухи. Также в меню птицы входят рябина, бузина, семена граба, клена, горох, молодые почки и другое. Обыкновенные дубоносы редко встречаются в неволе, но приручить их несложно.

Тамара Козина отмечает, что птица, навещающая детсад, точно не боится людей: «Если бы я открыла окно и впустила птицу в группу, то она явно стала бы здесь хозяйкой. Создается впечатление, что эта птица жила в доме, но улетела».