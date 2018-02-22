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сегодня, 13:00 5

Производитель кукурузных палочек прокомментировал ситуацию с червями

Производитель кукурузных палочек прокомментировал ситуацию с червями

В компании, которая занимается производством сладких снеков, прокомментировали ситуацию с обнаружением в их продукции червей. В официальном ответе говорится, что технология производства исключает какую бы то ни было возможность появления живых организмов.

«Данное обращение не может иметь отношение к производителю продукции, так как технология производства при температурах более 190 градусов и последующей герметичной упаковкой исключает возможность существования каких бы то ни было организмов в готовой продукции, – сказано в письме компании, подписанном генеральным директором и исполнительным директором по качеству. – Дата производства указанной продукции 24.11.2017 года. И как следствие транспортировка в район реализации продукта производилась при отрицательных температурах».

Также в ответе написано, что компания устанавливает повышенные требования к качеству и безопасности сырья и готовой продукции: «С 2012 года у нас внедрен один из самых жестких стандартов пищевой безопасности ISO 22 000, контроль за соблюдением которого проводят независимые специалисты.Также в 2017 году мы прошли проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области».

Как сообщало Амур.инфо, неприятный сюрприз получила благовещенка, купившая пакет с кукурузными палочками. Женщина уверяет, что после покупки в одном из супермаркетов он несколько дней хранился в темном помещении вдали от источников тепла. Вопрос, откуда тогда в пачке могли взяться два червя, по-прежнему остается открытым. Возможно, ответ даст руководство магазина, куда также был адресован запрос.

Просмотров всего: 2045

#животные #жизнь #производство #происшествия #технологии #торговля

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    В России, особенно в провинции доказать что - либо невозможно. Производитель ВСЕГДА ПРАВ. Попробуйте обменять сотовый телефон, ничего не получится. Будут гонять по ремонтам, пока не закончится гарантийный срок. А червей, видимо, покупатели сами подсаживают от делать нечего. Если пакет герметичный, то какие вопросы к магазину?

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Что-то вбросы стали чаще происходить, то червяки в сайре, то червяки в воде, то молоко немолоко...

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Алиса65

    В России, особенно в провинции доказать что - либо невозможно. Производитель ВСЕГДА ПРАВ. Попробуйте обменять сотовый телефон, ничего не получится. Будут гонять по ремонтам, пока не закончится гарантийный срок. А червей, видимо, покупатели сами подсаживают от делать нечего. Если пакет герметичный, то какие вопросы к магазину?



    Чушь полнейшая. Или я в другой галактике живу под названием Амурсакая область. А то, что некоторым охота вы....я - это да. Потому в последнее время такая херня и появляется в новостях. И не факт, что это не выдумка журналистов.

    PS. Забанят сейчас. Но мне до лампочки.

  • Tehnik

    Tehnik
    4 часа назад

    Про не настоящего Путина давно не было вбросов.

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