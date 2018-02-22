Производитель кукурузных палочек прокомментировал ситуацию с червями

«Данное обращение не может иметь отношение к производителю продукции, так как технология производства при температурах более 190 градусов и последующей герметичной упаковкой исключает возможность существования каких бы то ни было организмов в готовой продукции, – сказано в письме компании, подписанном генеральным директором и исполнительным директором по качеству. – Дата производства указанной продукции 24.11.2017 года. И как следствие транспортировка в район реализации продукта производилась при отрицательных температурах».

Также в ответе написано, что компания устанавливает повышенные требования к качеству и безопасности сырья и готовой продукции: «С 2012 года у нас внедрен один из самых жестких стандартов пищевой безопасности ISO 22 000, контроль за соблюдением которого проводят независимые специалисты.Также в 2017 году мы прошли проверку Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области».

Как сообщало Амур.инфо, неприятный сюрприз получила благовещенка, купившая пакет с кукурузными палочками. Женщина уверяет, что после покупки в одном из супермаркетов он несколько дней хранился в темном помещении вдали от источников тепла. Вопрос, откуда тогда в пачке могли взяться два червя, по-прежнему остается открытым. Возможно, ответ даст руководство магазина, куда также был адресован запрос.