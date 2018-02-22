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22февраля
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сегодня, 11:13 1

Минздрав обязан оградить амурских спортсменов от допинга

Минздрав обязан оградить амурских спортсменов от допинга
Фото: riaami.ru

Принимают ли амурские спортсмены допинг, будет следить региональный минздрав. Такие изменения вносятся по всей России. Они уже приняты на федеральном уровне. 22 февраля на сессии их в первом чтении приняли амурские парламентарии.

Медико-биологическую поддержку сборным командам Амурской области теперь будет оказывать региональный минздрав. Пока изменения в закон «О физической культуре и спорте в Амурской области» приняли в первом чтении.

«Изменения определят комплекс мероприятий, направленный на восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, обеспечение необходимыми препаратами, а также антидопинговые тесты», – пояснили депутаты.

Конкретные мероприятия пока не прописаны, уточнения внесут ко второму чтению.

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#заксобрание #здоровье #спорт

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