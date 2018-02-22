Минздрав обязан оградить амурских спортсменов от допинга
Принимают ли амурские спортсмены допинг, будет следить региональный минздрав. Такие изменения вносятся по всей России. Они уже приняты на федеральном уровне. 22 февраля на сессии их в первом чтении приняли амурские парламентарии.
Медико-биологическую поддержку сборным командам Амурской области теперь будет оказывать региональный минздрав. Пока изменения в закон «О физической культуре и спорте в Амурской области» приняли в первом чтении.
«Изменения определят комплекс мероприятий, направленный на восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, обеспечение необходимыми препаратами, а также антидопинговые тесты», – пояснили депутаты.
Конкретные мероприятия пока не прописаны, уточнения внесут ко второму чтению.
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