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сегодня, 11:05 0

В Ерофее Павловиче снизился запас топлива на котельных: вмешалась прокуратура

В Ерофее Павловиче снизился запас топлива на котельных: вмешалась прокуратура
Фото: kurer-sreda.ru

Прокуратура отреагировала на ситуацию, которая сложилась на котельных поселка Ерофей Павлович Сковородинского района. Ведомство установило, что на котельных снижены запасы топлива. После вмешательства проблема была решена.

Нарушения в работе котельных были выявлены в ходе надзорной проверки, которую провела прокуратура Сковородинского района. 10 января районный прокурор направил в суд исковое заявление, потребовав обязать МУП «Коммунальные сети» Ерофей Павловича обеспечить на котельных 45-суточный запас топлива. Решением Сковородинского районного суда требования прокурора были удовлетворены полностью, решение обратили к немедленному исполнению.

В итоге, после принятия мер прокуратурой, нормативный запас топлива был сформирован. Снижения температурного режима в жилых домах и социальных объектах поселка не допустили, сообщает прокуратура Амурской области.

Кроме того, 15 января прокурор возбудил в отношении МУП «Коммунальные сети» дело об административном правонарушении. Оно для рассмотрения было направленно в Дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской области. Требования прокурора удовлетворили, 20 февраля предприятие было оштрафовано на 20 тысяч рублей.

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#ЖКХ #закон #происшествия

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