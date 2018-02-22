Амурские депутаты распределили больше 6 миллиардов рублей

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Изменения в областной бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года рассмотрели депутаты амурского заксобрания на второй в этом году сессии. Распределять пришлось больше 6 миллиардов рублей.

Больше 6 миллиардов рублей дополнительно в кошельке Приамурья появилось благодаря реструктуризации бюджетных долгов и налогам. Соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов с Минфином России подписали еще в декабре прошлого года. Это поможет сократить расходы на выплату долгов в 2018 году на 5 миллиардов 142 миллиона 108 тысяч рублей. За счет налогов, в том числе НДФЛ, поступившего от предприятий, реализующих на территории области крупные инвестиционные проекты, Приамурье получит в текущем году 1 миллиард 368 миллионов 551 тысячу рублей. Такой прогноз сделали исходя из поступлений прошлого года, которые превысили план.

Общий резерв доходных поступлений и источников на расходы бюджета составляет 6 миллиардов 687 миллионов 709 тысяч рублей.

«Очень важно, что уже сейчас, в начале года, в полном объеме закрыта годовая потребность по мерам социальной поддержки населения. Для сравнения: в прошлом году этого удалось добиться только в августе. То есть, эти позиции полностью закрыты, и люди могут не беспокоиться. Также средства будут направлены на доведение с 1 мая 2018 года МРОТ до размера прожиточного минимума. Кроме этого – на начисление районных коэффициентов и процентных надбавок к минимальному размеру оплаты труда. Нам удалось закрыть и ряд острых вопросов областных министерств: средства будут выделены на покупку медикаментов, ремонт и строительство объектов здравоохранения. Финансирование будет направлено на покупку жилья для ветеранов боевых действий, многодетных семей. Самое главное, что все основные потребности удалось закрыть до конца года, а бюджет региона по-прежнему носит социальную направленность», – отметил губернатор Приамурья Александр Козлов.

8,8 миллиона рублей выделили дополнительно на улучшение условий проживания ветеранов боевых действий. Изначально на это было запланировано на 2018 год 1,2 миллиона рублей. Дополнительные средства позволят помочь 13 ветеранам. На оздоровление детей из малообеспеченных семей направили еще 14,5 миллиона рублей, что даст возможность летом отдохнуть в загородных лагерях 604 юным амурчанам. 23 миллиона рублей решили направить на помощь обманутым дольщикам. До этого на выплаты в 2018 году закладывалось 105 миллионов рублей. Больше 250 миллионов получит дорожный фонд на ремонт и строительство областных дорог.

Изменения в бюджет амурские депутаты приняли в первом чтении. Принять его во втором планируют на текущей сессии.