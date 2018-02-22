В потребительскую корзину включат Интернет и сбережения

Потребительскую корзину в России могут пополнить овощами, сбережениями на черный день и Интернетом. Пересмотреть механизм формирования потребительской корзины Госдума планирует до конца этого года.

«Сегодня часто звучат предложения отменить потребительскую корзину, но такого не будет. Ведь это минимальный набор товаров и услуг, по которому рассчитывают прожиточные минимумы трудоспособного человека, пенсионера и ребенка. А от них зависит размер пенсий, зарплат и различных социальных пособий», – рассказал «Российской газете» член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Депутат считает, что назрела необходимость повышать прожиточный минимум, а пересмотр механизма формирования потребкорзины – это инструмент для его увеличения.

Сейчас действует потребительская корзина, утвержденная в 2012 году. В нее входит только набор продуктов питания на год. Так, предполагается, что ежемесячно каждый человек трудоспособного возраста съедает 10,5 килограмма хлебобулочных изделий, макарон и круп, 8,4 килограмма картофеля, 14,6 килограмма овощей и фруктов, два килограмма сахара и кондитерских изделий, около пяти килограммов мяса и мясопродуктов, полтора килограмма рыбы. Росстат каждый квартал считает, в какую сумму обходится этот продуктовый набор и умножает на два.

«Вот это умножение на два появилось в 2012 году, когда корзину урезали, оставив только продуктовую составляющую. До этого в корзину входили и непродовольственные товары и услуги. Потом их убрали и стали закладывать некую усредненную сумму, которая якобы должна отражать базовые затраты населения на одежду, оплату услуг ЖКХ и проезд», – объясняет заведующий лабораторией проблем уровня качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

Эксперт уверен, представить себе жизнь без Интернета сегодня невозможно и эти траты нужно закладывать в минимальный набор услуг. Также современная жизнь уже невозможна без кредитов и депозитов – накоплений на черный день, уверен Боков.

«Если все это далеко не шикарные потребности заложить в стоимость потребительской корзины, то она должна увеличиться в 2,5-3 раза. 25-30 тысяч рублей в месяц – это уже достойный уровень жизни, когда не приходится считать копейки», – считает исследователь.

В Минтруде сообщили, что идет работа по пересмотру продовольственного набора корзины, в которую могут включить больше мяса, овощей и фруктов за счет сокращения хлебобулочных изделий, круп и макарон.

В разных странах мира потребительские корзины формируются по-разному. К примеру, англичане добавили затраты на покупку билетов в театр, на посещение футбольных матчей, абонементы в бассейн и инструменты для ремонта дома, а отдельной строкой идет даже посещение пабов и ресторанов. Во французскую потребительскую корзину даже записали еду для кошек и собак, траты на такси и аренду машин, затраты на посещение салонов красоты и парикмахерских.