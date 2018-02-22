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За хищения на Восточном в колонию попал субподрядчик

За хищения на Восточном в колонию попал субподрядчик
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Симоновский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,3 миллиарда рублей на космодроме Восточный. За хищения на космодроме суд дал субподрядчикам до 8 лет колонии

На сроки от четырех с половиной до восьми лет суд приговорил владельца и менеджеров Волго-Вятской строительной компании. Они причастны к хищению 1,3 миллиарда рублей при строительстве Восточного.

В деле фигурировали фактический владелец Волго-Вятской строительной компании Сергей Дегтярев, его дочь и гендиректор компании Евгения Дегтярева, топ-менеджеры Мурат Матуев и Александр Базанков. Дела были возбуждены по статьям «Мошенничество», а также «Легализация доходов, полученных преступным путем».

Владелец Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей, Евгения Дегтярева – четыре с половиной года и 1 миллион рублей штрафа. К пяти с половиной годам лишения свободы приговорили Матуева, Базанков получил шесть лет. Оба также выплатят миллионный штраф.

Компания была субподрядчиком компании «ВИП-Стройинжиниринг», которая выиграла конкурс на строительство дорог и социальной инфраструктуры в районе космодрома. Аванс, полученный из бюджета, компания израсходовала нецелевым образом – для погашения собственных долгов, а также незаконной кредитной деятельности. Дегтярев стал давать другим коммерческим фирмам большие займы под проценты. Руководители компании похитили более 1,3 миллиарда рублей из почти двух миллиардов, выделенных «ВИП-Стройинжиниринг».

В суде прокурор запрашивал для обвиняемых сроки от семи до десяти лет лишения свободы. Один из фигурантов дела, бывший гендиректор «ВИП-Стройинжиниринг» Вадим Митряков ранее признал вину и получил в особом порядке четыре года колонии, сообщает РБК.

Восточный в Амурской области начали возводить в 2011 году. Первые уголовные дела о хищениях средств, выделенных на работы, стали возбуждать в 2015 году, после того как рабочие стали массово жаловаться на невыплаты зарплат.

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#космодром #строительство #суды

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