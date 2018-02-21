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21 февраля 2018, 21:04 9

Белогорск 8 Марта впервые поздравит женщин салютом

Белогорск 8 Марта впервые поздравит женщин салютом
Фото: Islam-Today.ru

Салют для представительниц женского населения Белогорска устроят 8 Марта. Пятиминутный фейерверк станет завершающей частью вечерней дискотеки на центральной площади. Управление культуры уже приступило к формированию праздничной программы.

Программа начнется в 19 часов и будет длиться в течение часа, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Решение о салюте для женщин Белогорска, в Международный женский день, принял после дискуссии на одном из форумов относительно салюта, который уже традиционно организуют военные к 23 Февраля, – отметил Станислав Мелюков. – Возник вопрос, действительно, а почему праздничный фейерверк организован только ко Дню защитника Отечества? 8 Марта, наверняка, прекрасной половине Белогорска будет приятно получить и такой подарок».

Замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова отметила, что ранее праздничные мероприятия к Международному женскому дню традиционно проводились в крытых помещениях. Концерты, спортивные мероприятия, встречи, классные часы и тематические вечера проводились во всех учреждениях образования, культуры и спорта.

«Это будет первый опыт организации праздничного мероприятия к 8 Марта в вечернее время на площади 30-летия Победы. Возможно, это станет доброй традицией», – добавила она.

Просмотров всего: 186

#праздники

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Комментарии
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  • Манчини

    Манчини
    10 часов назад



    принял после дискуссии на одном из форумов относительно салюта,





    совсем оборзели

    нихера вы не не приняли

    вы сперли идею

    автор ее пользователь - Лайка (если не ошибаюсь), все свидетели

    так шта

    расплатится бы надо с человеком

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    наверно денег лишних много

  • БаРмалей

    БаРмалей
    10 часов назад

    8 марта-18 марта!!! Мистика/ опять напёрстки

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    10 часов назад

    Я предлагаю каждой женщине на 8 марта в г. Белогорск подарить мужчину с букетом цветов. Трезвого.

  • Манчини

    Манчини
    9 часов назад

    ты к чему это начал тему развивать,

    пить что ли бросил?

  • Манчини

    Манчини
    9 часов назад

    начал издалека

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Манчини

    начал издалека



    Не в сексе счастье. И не в водке. Всю водку не выпьешь. Всех женщин не пере... Вообщем если мужчин не хватит, можно хотя благодарственные письма. Или грамоты.

  • Манчини

    Манчини
    9 часов назад

    Ну уже в запятки рванул.

    А потом еще на нас, мачей, всех собак навешиваете. Чуть ли не в альфонсы записываете.

    Вашу же работу на себя берем.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а всё плачутся что денег нет

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