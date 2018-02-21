Белогорск 8 Марта впервые поздравит женщин салютом

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Салют для представительниц женского населения Белогорска устроят 8 Марта. Пятиминутный фейерверк станет завершающей частью вечерней дискотеки на центральной площади. Управление культуры уже приступило к формированию праздничной программы.

Программа начнется в 19 часов и будет длиться в течение часа, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Решение о салюте для женщин Белогорска, в Международный женский день, принял после дискуссии на одном из форумов относительно салюта, который уже традиционно организуют военные к 23 Февраля, – отметил Станислав Мелюков. – Возник вопрос, действительно, а почему праздничный фейерверк организован только ко Дню защитника Отечества? 8 Марта, наверняка, прекрасной половине Белогорска будет приятно получить и такой подарок».

Замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова отметила, что ранее праздничные мероприятия к Международному женскому дню традиционно проводились в крытых помещениях. Концерты, спортивные мероприятия, встречи, классные часы и тематические вечера проводились во всех учреждениях образования, культуры и спорта.

«Это будет первый опыт организации праздничного мероприятия к 8 Марта в вечернее время на площади 30-летия Победы. Возможно, это станет доброй традицией», – добавила она.