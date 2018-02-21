Кто общается на родном языке в Благовещенске: армяне, китайцы, тувинцы

В среду, 21 февраля, в мире отмечают день родного языка. В Амурской области проживают представители более 100 национальностей. Например, в Благовещенске живут выходцы из Армении, Китая, Тывы.

В семье Папанян между собой разговаривают только на армянском. Хотя в Россию они переехали ещё в 90-е. Покинуть родную Армению заставило трагическое землетрясение. Не стало дома и работы. Глава семейства первым отправился в Россию, в Благовещенске открыл кузнецкое дело, перевез сюда свою большую семью. Они никогда не боялись забыть родной язык. Русский уже внуки учат в школе, а дома знакомятся с армянским.

«Родной язык невозможно забывать, даже если кто-то рискнет идти против природы. Это невозможно, я думаю. В семье мы на армянском языке разговариваем. На русском во время работы общаемся. Дети родились и сразу научились армянскому. Садик, школа уже перешли на русский речь», – рассказал Мамикон Папанян.

На родном языке известная в Благовещенске бизнес-леди разговаривает со старшей дочкой. Ли Лихуа переехала из Китая в амурскую столицу более 20 лет назад – когда начала активно развиваться торговля между соседними государствами. Каждый день Лариса – такое имя она взяла себе после переезда в Россию – любуется на свою страну из окна. Но возвращаться в Китай не планирует.

Младшая дочь Ли Лихуа учится в русской школе. Между собой родственники общаются только на китайском. Да и вообще, в Благовещенске есть с кем поговорить на родном языке. Китайцев тут живет немало.

«Если бы я эти 20 лет вообще не общалась с китайцами, а только с русскими людьми, тогда начинаешь забывать. Но, конечно, общение есть. Так что язык не забывается», – рассказал Ли Лихуа.

Студенты из Республики Тыва обучаются в медицинской академии и свою культуру пытаются сохранить с помощью танца. Азиана Тулуш создала на базе учебного заведения национальный ансамбль «Эдельвейс».

«Народный танец исполняем, можем современные. Ансамбль образовался, чтобы сохранить культуру, чтобы у нас и далее расцветала Республика Тыва», – рассказала Азиана Тулуш.

Всего в медакадемии обучаются более 200 тувинцев. В своих школах они изучали и русский, и тувинский языки. И, чтобы не забыть родную речь вдалеке от малой родины, студенты между собой стараются общаться только на ней.

«Нас здесь много. Мероприятия всякие разные устраиваем. И в комнаты нас расселяют по национальности. Мы вот с девочками живем, тувиночками. Мы между собой по-тувински общаемся. У нас проблем с тувинским языком нет. Мы, когда учимся в медакадемии, там русский, а между собой в основном на тувинском», – рассказала студентка Амурской медакадемии Дамдын-оол Айдысмаа.

Всего в Амурской области проживают представители примерно 100 национальностей. И свой родной язык они сохраняют по велению души – несмотря на то, что вокруг звучит русская речь, думать они продолжают на родном национальном языке.