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21февраля
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сегодня, 19:59 0

Командный спринт свободным стилем – у России серебро

Командный спринт свободным стилем – у России серебро
Фото: tass.ru

21 февраля принесло России очередную олимпийскую награду – серебряную. Лыжники Спицов и Большунов пришли вторыми в командном спринте.

Они уступили только норвежцам Мартину Сундбю и Йоханнесу Клебо 1,7 секунды. Бронза у французов Мориса Манифика и Ришара Жува.

Ранее Спицов и Большунов завоевали олимпийское серебро в эстафете. Денис также взял бронзу в гонке на 15 километров, а Александр – в личном спринте.

Бронзовая медаль для нашей команды стала 13-й на Олимпиаде в Пхенчхане: у россиян четыре серебряные и девять бронзовых медалей.

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#Олимпиада #спорт

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