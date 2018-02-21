Хоккеисты России после разгрома норвежцев вышли в полуфинал Олимпиады

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На Олимпиаде российские хоккеисты победили сборную Норвегии в четвертьфинале со счетом 6:1. И впервые за 12 лет вышли в полуфинал, где им предстоит играть с чехами.

Шайбы забросили: Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. В составе сборной Норвегии отличился только Александер Бонсаксен.

Рссийские хоккеисты, пишет ТАСС, вышли в полуфинал Олимпийских игр впервые с 2006 года. В Турине сборная России проиграла в полуфинале команде Финляндии (0:4), а в матче за третье место уступила чехам (0:3). В 2010 году сборная России проиграла в четвертьфинале канадцам (3:7), в 2014 году – финнам (1:3).

В Пхенчхане российские хоккеисты вышли в четвертьфинал напрямую, заняв первое место в группе A. Россияне проиграли словакам (2:3), победили словенцев (8:2) и американцев (4:0).

В полуфинале российские хоккеисты сыграют против сборной Чехии. В другом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов Канада – Финляндия и Швеция – Германия. Полуфинальные игры пройдут 23 февраля, финал – 25 февраля.