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В Благовещенске открылась выставка памяти сатирика Федора Чудакова

В Благовещенске открылась выставка памяти сатирика Федора Чудакова

В Амурском областном музее открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Федора Чудакова. Сатирик, поэт, прозаик, журналист был сотрудником и редактором благовещенских газет и журналов в начале XX века. Популяризацией его творчества занимается профессор БГПУ Александр Урманов.

Под его редакцией вышла в свет первая книга сочинений Чудакова. Наследие писателя лишь недавно стало достоянием научной общественности и сейчас активно изучается. Юбилейные мероприятия пройдут не только в музее, но и в областной научной библиотеке, в педуниверситете. Кроме того, произведения Федора Чудакова начали публиковать на Амур.инфо в разделе Культпросвет.

«Мы впервые за сто лет отмечаем день рождения Чудакова. Эту дату мы выяснили всего полгода назад, когда нашли документ, который нам помог определить дату. До этого непонятно было, в каком году: 1887-м или 1888-м? Сейчас мы документально установили. Я думаю, что и Амурская область, и Россия отмечают день рождения удивительного поэта – очень талантливого, одного из самых ярких сатириков и лириков Серебряного века», – рассказал профессор, завкафедрой русского языка и литературы БГПУ Александр Урманов.

Дата рождения соседствует с трагической датой гибели Федора Чудакова и его семьи. Об этом профессор Урманов рассказал на публичной лекции. В Благовещенске Чудаков жил всего 10 лет, но за это время стал известным публицистом. В год 130-летия со дня его рождения выйдет в свет очередная книга «Накипь дня» – в ней собраны редкие публикации Федора Чудакова.

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#культура #память

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