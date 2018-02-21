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Белогорец пожаловался на некачественную воду в доме

Белогорец пожаловался на некачественную воду в доме

Жители Белогорска жалуются на ржавую воду. По словам одного из жильцов многоквартирного дома по адресу: переулок Юбилейный, 4А, после ремонта на котельной «Амурсельмаш» летом 2017 года качество водопроводной воды стало очень низким.

«В прошлом году летом отключили воду на три месяца. Объяснили, что будут ремонтировать котельную. До этого вода была чистая – у меня ремонт, кафель белый – всё было чисто. Теперь я фильтры меняю регулярно, но не помогает. Ванна у меня акриловая – постоянно покрывается следами ржавчины».

По его словам, проблема с водой имеется не только у него. Мужчина предполагает, что страдают жители небольшого района города, так как к котельной «Амурсельмаша» подключено много домов.

В администрации Белогорска пояснили, что жалоб на качество воды из дома по переулку Юбилейному не поступало. После обращения редакции ИА «Амур.инфо» в диспетчерской службе были подняты все обращения с 1 ноября 2017 года. Жильцы более чем стоквартирного дома звонили в управляющую компанию неоднократно с разными жалобами, однако по качеству воды обращений не было. В УК рассказали только об одном устном замечании: мастер работал в квартире, и хозяин сообщил ему о плохом качестве воды. Мастер посоветовал ему сделать официальный звонок, но тот так и не позвонил. Городские власти рекомендуют жильцу, который жалуется на воду, обратиться в управляющую компанию «Концепт». Будет создана комиссия, которая изучит проблему.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • zakon-zakon

    zakon-zakon
    39 минут назад

    Белогорск ул.Ломоносова 1 постоянно идет песок водоканал отпирается как может что только не придумывают а результат плачевный а оплачиваем подачу воды чуть ли не из Байкала

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