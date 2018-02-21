Бронзовую медаль принес России фристайлист Сергей Ридзик

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21 февраля количество медалей у россиян на Олимпиаде в Пхенчхане увеличилось. Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе.

Как пишет «Спорт Экспресс», Сергей упал на старте гонки, столкнувшись с канадцем Кевином Друри, однако поднялся и завершил гонку.

Это первая медаль России в этом виде программы.

Олимпийским чемпионом стал канадец Брэйди Лимен, серебро взял швейцарец Марк Бишофбергер.

Как потом признался спортсмен, он не мог сдержать эмоций после завоевания медали. «Я не расплакался, я заплакал, – подчеркнул в эфире "Матч ТВ" Ридзик. – Я же не девочка, чтобы расплакаться. Поэтому заплакал, как мужик».

Теперь у россиян три серебряные и девять бронзовых медалей. Место в общем зачете по-прежнему 20-е.