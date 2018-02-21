Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

Лучшим народным ведущим на «Альфа-канале» стал Владислав Капланян

Лучшим народным ведущим на «Альфа-канале» стал Владислав Капланян

В среду, 21 февраля, в редакции телекомпании «Альфа-канал» поздравляли с дебютом на телеэкране «народных ведущих». А некоторых – с победой в голосовании. Больше всего голосов набрал Владислав Капланян. Он провел программу «Благовещенск: инструкция по применению».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», к дню рождения «Альфа-канала» на телекомпании прошел традиционный конкурс «Народный ведущий». Десять человек на один день стали лицами всех программ. После этого на Амур.инфо прошло интернет-голосование.

«Огромное спасибо маме моей, – поблагодарил победитель Владислав Капланян. – Мама – учитель, и голосовала чуть ли не вся школа. Это мамина победа».

Традиция проводить конкурс на звание народного ведущего на «Альфа-канале» возникла в 2009 году. За все эти годы попробовать себя по эту сторону экрана приходили примерно 700 человек. В следующем году конкурс будет уже десятым, юбилейным.

По итогам прошедшего конкурса стать постоянным ведущим предложили студенту Владиславу Капланяну. Будущий юрист родом из Свободного, и теперь он станет одним из ведущих программы «Благовещенск: инструкция по применению».

Просмотров всего: 286

#конкурсы #СМИ

распечатать

Фотогалерея
+10
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенска»: реализация проекта «Путь к здоровью»
Эхо Москвы

В полдень в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят итоги форума «Лидер-2018»
Общество

Мыши съели 200 тысяч, отложенные на машину: обзор прессы
Общество 2

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: как не стать жертвой коммунальных мошенников