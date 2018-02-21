Лучшим народным ведущим на «Альфа-канале» стал Владислав Капланян

В среду, 21 февраля, в редакции телекомпании «Альфа-канал» поздравляли с дебютом на телеэкране «народных ведущих». А некоторых – с победой в голосовании. Больше всего голосов набрал Владислав Капланян. Он провел программу «Благовещенск: инструкция по применению».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», к дню рождения «Альфа-канала» на телекомпании прошел традиционный конкурс «Народный ведущий». Десять человек на один день стали лицами всех программ. После этого на Амур.инфо прошло интернет-голосование.

«Огромное спасибо маме моей, – поблагодарил победитель Владислав Капланян. – Мама – учитель, и голосовала чуть ли не вся школа. Это мамина победа».

Традиция проводить конкурс на звание народного ведущего на «Альфа-канале» возникла в 2009 году. За все эти годы попробовать себя по эту сторону экрана приходили примерно 700 человек. В следующем году конкурс будет уже десятым, юбилейным.

По итогам прошедшего конкурса стать постоянным ведущим предложили студенту Владиславу Капланяну. Будущий юрист родом из Свободного, и теперь он станет одним из ведущих программы «Благовещенск: инструкция по применению».