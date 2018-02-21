На реке Зее в Благовещенске спасали провалившегося под лед водителя

В Благовещенске 21 февраля вызволяли пострадавшего на несанкционированный ледовой переправе. Тренировочные учения прошли на реке Зее. В них участвовали спасатели, пожарные, сотрудники ЕДДС и ГИБДД, а также скорая помощь.

По легенде, едва не ушел под лед автомобиль с водителем – машину топит, дверь заклинило, человек оказался в западне. Жители окрестных домов позвали на помощь. На место прибыли несколько бригад. Времени на спасение крайне мало, вызволять пассажира пришлось с помощью гидравлических ножниц и домкрата.

Для безопасности условному пострадавшему надели каску, для тепла укрыли одеялом. Но главное во время спасения – моральная поддержка. В таких обстоятельствах сотрудники МЧС – не просто спасатели, но и психологи. Нередко во время экстренной операции им приходится успокаивать напуганного пассажира.

«Прибыли вовремя, обнаружили пострадавшего в машине, приступили к оказанию ему помощи. То есть постоянно человек был с ним, согревал его. С человеком нужно разговаривать. Когда он чувствует, что у него какая-то поддержка, ему легче даже в такой страшной ситуации», – отметил спасатель первого класса Амурского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Миниханов.

Прошлой зимой в Амурской области на льду случилось три ЧП, два человека погибли. Этой зимой уже утонули четыре человека. Последнее происшествие случилось в районе села Каникурган. Там погиб водитель бульдозера. ЧП, по данным специалистов, случилось из-за несоблюдения техники безопасности.

Но, несмотря на трагические случаи, люди продолжают нарушать правила. Любители дрифта, зимней рыбалки, регулярно проводят время в запрещенных местах. Только в январе сотрудники МЧС обнаружили в Приамурье 13 нелегальных съездов.

«Последняя неделя каждого месяца проводится неделя безопасности, где активизируются все структуры, начиная с муниципальных образований, кончая федеральными службами. На сегодняшний день отрабатывались действия, начиная с единой диспетчерской службы, куда поступил сигнал. Потом сигнал прошел на ГИБДД, на скорую помощь, на пожарно-спасательные гарнизоны, спасательный отряд города и филиал Дальневосточного спасательного отряда», – сказал главный государственный инспектор ГИМС Амурской области Иван Воробьев.

Тренировка закончилась успешно – условного пострадавшего удалось спасти. Но чаще транспорт сразу уходит под лед, не давая человеку шанса на спасение. На сегодняшний день в области действует 10 официальных ледовых переправ. Толщина льда там не меньше 30 сантиметров. Но когда температура воздуха будет держаться около нуля, лед будет опасен везде.