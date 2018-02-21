Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:35 3

Амурские охотники, перепутавшие изюбря с оленем, заплатят больше 350 тысяч рублей

Амурские охотники, перепутавшие изюбря с оленем, заплатят больше 350 тысяч рублей

Охотники из села Овсянка Зейского района убили самку изюбря. По их словам, они перепутали ее с северным оленем. Ошибка обойдется амурчанам дорого – по новым тарифам за незаконно застреленную изюбриху полагается 350 тысяч рублей компенсации за ущерб природе плюс штраф.

В сообщении охотуправления также отмечается, что на северного оленя жители Зейского района охотились в местности, где он вообще не обитает.

Сотрудники охотнадзора заметили подозрительную активность еще ночью, по отблеску фары. Но на следы автомобиля на снегу наткнулись только утром и практически сразу увидели движущийся навстречу Nissan Safari. Машину остановили, в багажнике нашли капли крови, но при себе у троих амурчан ничего не было, и мужчины уверяли, что просто выехали на природу.

Охотоведы все-таки решили проехать по следам автомобиля. И через некоторое время наткнулись на тушу изюбрихи – уже без головы – и охотничий карабин. Пока оформляли и фотографировали находку, вернулись «отдыхавшие на природе» мужчины. Жители Зейского района признали и оружие, которое официально было оформлено на одного из них, и факт добычи изюбря.

«У охотников были все необходимые документы на карабин, а также разрешение на добычу северного оленя. Нарушители, конечно же, сказали, что перепутали животных в темноте, хотя сделать это достаточно затруднительно. Но это объяснение им в любом случае не поможет. По факту незаконной охоты составлены материалы», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Просмотров всего: 527

#животные #природа #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Нелохо "поохотились". Скольк мяса на рынке купить можно было. А если конфисковать машину и ствол, то бракуши репу почешут.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Пора при выдаче документов разрешающих отстрел той или иной живности, вводить экзамен на знание именно этой живности.

  • zakon-zakon

    zakon-zakon
    29 минут назад

    хороший адвокат развалит это дело как два пальца обмочить вопрос цены этого дела

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Белогорец пожаловался на некачественную воду в доме

Общество

На Бурейской ГЭС начали готовиться к паводкам

сегодня, 17:31
Общество 2

На реке Зее в Благовещенске спасали провалившегося под лед водителя
Происшествия 1

От рук неизвестных ночью пострадали два благовещенских магазина (видео)