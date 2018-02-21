Амурские охотники, перепутавшие изюбря с оленем, заплатят больше 350 тысяч рублей

Охотники из села Овсянка Зейского района убили самку изюбря. По их словам, они перепутали ее с северным оленем. Ошибка обойдется амурчанам дорого – по новым тарифам за незаконно застреленную изюбриху полагается 350 тысяч рублей компенсации за ущерб природе плюс штраф.

В сообщении охотуправления также отмечается, что на северного оленя жители Зейского района охотились в местности, где он вообще не обитает.

Сотрудники охотнадзора заметили подозрительную активность еще ночью, по отблеску фары. Но на следы автомобиля на снегу наткнулись только утром и практически сразу увидели движущийся навстречу Nissan Safari. Машину остановили, в багажнике нашли капли крови, но при себе у троих амурчан ничего не было, и мужчины уверяли, что просто выехали на природу.

Охотоведы все-таки решили проехать по следам автомобиля. И через некоторое время наткнулись на тушу изюбрихи – уже без головы – и охотничий карабин. Пока оформляли и фотографировали находку, вернулись «отдыхавшие на природе» мужчины. Жители Зейского района признали и оружие, которое официально было оформлено на одного из них, и факт добычи изюбря.

«У охотников были все необходимые документы на карабин, а также разрешение на добычу северного оленя. Нарушители, конечно же, сказали, что перепутали животных в темноте, хотя сделать это достаточно затруднительно. Но это объяснение им в любом случае не поможет. По факту незаконной охоты составлены материалы», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.