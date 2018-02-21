Жители благовещенского общежития возмущены счетами за коммунальные услуги

Жители общежития по адресу: улица Чайковского, 24, возмущены цифрами в февральских квитанциях за коммунальные услуги. У всех жильцов за один месяц платежи выросли в несколько раз. По их словам, им никто не может объяснить, на каком основании они должны платить больше.

Неожиданные суммы в квитанциях увидели все жители общежития. Помимо цифр, людей удивило и то, что у всех статус «неприватизированное жилье» изменили на «приватизированное».

«Дом наш – общежитие, которое считается резервным жильем, его нельзя приватизировать. При получении жилья в июле 2015 года нас сразу предупредили об этом. За мою комнату в 9 жилых квадратов на 1 января у меня платеж составлял 701 рубль 71 копейка, то есть на 1 февраля у меня задолженность ноль. И сейчас в этом месяце мне пришла квитанция: начислено с учетом перерасчета 4 тысячи 121 рубль 41 копейка. Это я тут одна прописана, а где люди прописаны по три человека, им и по 9, и 12 тысяч насчитали. И причем у нас у всех в квитанциях форма собственности с неприватизированной исправлена на приватизированную. Как будто жилье оказалось в собственности, а каким образом, непонятно. Все пять этажей в шоке. Узнавали в РКЦ: в связи с чем такое подорожание. Нам сказали, что у них всплыли какие-то документы, о которых нас не уведомили», – рассказала одна из жительниц общежития.

Женщина также припомнила, что недели за две до этого двое мужчин делали поквартирный обход в общежитии и узнавали, сколько человек там прописано. В обходе участвовал представитель управляющей компании, об этом рассказали в самой организации. Там пояснили: нынешние цифры в квитанциях жильцов сложились из двух факторов. Один из них связан с расчетно-кассовым центром. По словам представителя управляйки, между ними и РКЦ заключено соглашение, по которому РКЦ должно начислять и выставлять жителям платежи.

«В 2017 году ввели такую услугу, как содержание общего имущества по холодной воде. РКЦ, с которым мы заключили агентское соглашение, чтобы они начисляли, выставляли квитанции, взыскивали задолженность, весь 2017 год не производил начисление по этой услуге. Наш экономист произвела сверки и выявила, что РКЦ ни за один месяц в 2017 году не начисляли жителям плату за эту услугу, а от АКС нам счета приходили. И вот РКЦ сейчас сделали в феврале доначисления за 2017 год по этой услуге, поэтому мы понимаем, почему у людей такая реакция. Мы предоставляли им всю техническую документацию по домам, все сведения, на какие площади начислять, а они самоустранились от выполнения своих обязанностей», – прокомментировал Дмитрий Боровинский, юрист управляющей компании.

Другой факт, который, по словам Дмитрия, повлиял на сумму при начислении платежей, то что в общежитии живет гораздо больше людей, чем зарегистрировано. Это выявили во время поквартирного обхода.

«437 человек – количество проживающих в общежитии по нашим данным, а количество квартир и лицевых счетов 248. То есть по нашим данным у них проживает людей больше, чем зарегистрировано. И мы эти данные передали в РКЦ. Еще мы когда ходили в квартиры, видели, что некоторые себе установили умывальники, душевые, у некоторых есть раковины, а по ГОСТу это не разрешено делать, потому что это общежитие и там есть места общего пользования. Люди это сделали и теперь удивляются, почему у них такие начисления по холодной воде», – заявил юрист.

Фото: amurcomsys.ru

В АКС с таким объяснением управляющей компании не согласны. Там подчеркивают, что РКЦ работает как агент исключительно по документам и данным, которые ежемесячно предоставляет управляющая компания. Заверяют, что никаких обращений по Чайковского, 24 от управляйки до января 2018 года не было. Да и январское обращение никакого отношения к содержанию общего имущества по холодной воде не имеет.

«Важно понимать, что РКЦ работает исключительно как агент: пришли распоряжения, по этим распоряжениям сделали. По этому дому заявка на перерасчет была прислана управляющей компанией 25 января 2018 года, в феврале сделали перерасчет. Попросили пересчитать по другой степени благоустройства. У каждого дома есть своя степень благоустройства. И у общежитий там несколько градаций: нет удобств, с удобствами. До перерасчета там была обозначена степень благоустройства без душевых комнат, теперь в управляющей компании попросили сделать перерасчет по другой степени благоустройства – с душем», – рассказала начальник пресс-службы АКС Светлана Соловьева.

Норматив по этой степени благоустройства вырос на 0,5 – с 3,2 кубометра холодной воды за квадрат до 3,7. При этом жители уверяют, что единственным на пятиэтажное здание душем никто не пользуется. Что кто-то установил душевые кабины в комнатах – не признаются. Говорят, большинство ходят мыться к родственникам.

Но платить по выставленным счетам им теперь придется. Если погасить всю сумму сразу нет возможности, можно обратиться в РКЦ: там с каждым потребителем будут работать индивидуально.

Неясным пока остается вопрос по поводу измененной в квитанциях формы собственности помещений. Жильцы уверяют, что они свои комнаты не приватизировали, потому что не могут это сделать по закону. В АКС сообщили, что такие данные прописали в квитанциях на основании предоставленных документов благовещенского городского архивного и жилищного центра. С просьбой разъяснить ситуацию, корреспондент Амур.инфо направил в благовещенскую администрацию запрос.