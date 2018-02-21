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«Накипь дня»: Амур.инфо публикует неизвестные произведения Фёдора Чудакова

«Накипь дня»: Амур.инфо публикует неизвестные произведения Фёдора Чудакова

20 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения Фёдора Чудакова – одного из самых талантливых российских сатириков начала XX века, поэта, прозаика, публициста, сотрудника и редактора ряда благовещенских газет и журналов начала XX века. В разделе «Культпросвет» Амур.инфо начинает публиковать наиболее яркие произведения сатирика.

«Самый яркий литератор Приамурья дореволюционного и революционного времени, трагически ушедший из жизни в знак протеста против разрастающейся кровавой усобицы, в советскую эпоху по идеологическим причинам – из-за неприятия большевистской власти и самоубийства на этой почве, – был предан полному забвению», – рассказывает доктор филологических наук, профессор БГПУ Александр Урманов.

Александр Васильевич в 2016 году подготовил первую за столетие книгу избранных произведений Чудакова – «Чаша страданья допита до дна…». Это издание фактически вернуло из небытия масштабную творческую личность, сопоставимую с первыми сатириками Серебряного века. Произведения Чудакова остаются актуальны и сегодня, отмечает исследователь.

К юбилею выдающегося сатирика Александр Урманов подготовил к печати новую книгу – «Накипь дня», в которой представлена ещё одна часть масштабного и многогранного творческого наследия сатирика – наиболее яркие произведения разных жанров, публиковавшиеся в благовещенской периодике век назад и с тех пор не издававшиеся.

Избранные произведения будут ежедневно публиковаться на Амур.инфо в разделе «Культпросвет» вплоть до 13 марта – в этот день, ровно сто лет назад, трагически оборвалась жизнь Фёдора Чудакова.

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#культура

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    2 часа назад

    Правильно будет не оборвалась жизнь, а сам ее оборвал - застрелился.

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