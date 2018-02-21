Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:52 1

От рук неизвестных ночью пострадали два благовещенских магазина (видео)

От рук неизвестных ночью пострадали два благовещенских магазина (видео)

Полиция разбирается в инциденте, случившемся ночью 21 февраля в Благовещенске. Неизвестные разбили стекло на входной двери одного из магазинов города. Пострадал и магазин, расположенный рядом. Предполагаемый виновник хулиганских действий попал на видео.

«Сегодня утром в 10 часов подошли к входу и увидели разбитое стекло в двери», – рассказал ИА «Амур.инфо» сотрудник магазина, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 197, Андрей Сергеев.

Камера наружного наблюдения сняла мужчину, который, возможно, имеет к этому отношение. Он насолил также магазину, расположенному рядом, – стал ломиться туда и сломал ручку входной двери. Это произошло сегодня примерно в 4 часа утра.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что полицейские получили заявление по факту разбитого в магазине стекла. Правоохранители проводят проверку.

Всех, кто узнал человека на видеозаписи, а также возможных очевидцев этих инцидентов просят позвонить по телефону 8-924-673-07-52 (Андрей Сергеев).

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1489

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Ручка на двери, какая то хлипенькая

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Белогорец пожаловался на некачественную воду в доме

Общество 2

На реке Зее в Благовещенске спасали провалившегося под лед водителя
Происшествия 3

Амурские охотники, перепутавшие изюбря с оленем, заплатят больше 350 тысяч рублей
Происшествия 8

Врача амурской поликлиники будут судить за служебный подлог