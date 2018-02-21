От рук неизвестных ночью пострадали два благовещенских магазина (видео)

Полиция разбирается в инциденте, случившемся ночью 21 февраля в Благовещенске. Неизвестные разбили стекло на входной двери одного из магазинов города. Пострадал и магазин, расположенный рядом. Предполагаемый виновник хулиганских действий попал на видео.

«Сегодня утром в 10 часов подошли к входу и увидели разбитое стекло в двери», – рассказал ИА «Амур.инфо» сотрудник магазина, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 197, Андрей Сергеев.

Камера наружного наблюдения сняла мужчину, который, возможно, имеет к этому отношение. Он насолил также магазину, расположенному рядом, – стал ломиться туда и сломал ручку входной двери. Это произошло сегодня примерно в 4 часа утра.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что полицейские получили заявление по факту разбитого в магазине стекла. Правоохранители проводят проверку.

Всех, кто узнал человека на видеозаписи, а также возможных очевидцев этих инцидентов просят позвонить по телефону 8-924-673-07-52 (Андрей Сергеев).

Видео: instagram.com/mreporter_blg