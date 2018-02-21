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Кабанов в амурских заказниках спасают от глистов

Кабанов в амурских заказниках спасают от глистов
Фото: hohota-rybalka-kirov.ru

В амурских заказниках началась кампания по профилактике болезней у кабанов. Наиболее опасными для диких свиней считаются чума и метастронгилез – паразитарное заболевание, поражающее бронхи и легкие животных. В связи с этим животным необходимы препараты от глистов.

Взрослые кабаны в состоянии справиться с паразитом, но поросята и молодняк переносят метастронгилез плохо, быстро теряют вес и могут погибнуть, отмечают специалисты.

«На сегодняшний день на территориях амурских заказников наблюдается довольно высокая плотность кабанов. В заказниках, естественно, она выше, что создает угрозу возникновения и распространения эпизоотий среди животных. Для того чтобы снизить эти риски, кабанам на подкормочных площадках в комбикорм подмешивают лекарственные препараты», – рассказал замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира области Андрей Тарасов.

Гельминты передаются кабанам в основном с дождевыми червями, которых свиньи с удовольствием поедают. Поэтому одним из способом борьбы с метастронгилезом станет выманивание животных в сухие угодья, где дождевых червей практически нет. Также рассматривается вариант посеять весной растения с антигельминтными свойствами, например, кормовой люпин. Однако эти меры профилактики сами по себе положения не спасут.

«В первую очередь нужна массовая дегельминтация молодняка, которую ветеринары советуют проводить дважды в год. Также после схода снега необходимо будет провести дезинфекцию всех подкормочных площадок – очистить их от мусора, обработать негашеной известью и подсыпать свежий грунт», – пояснил главный охотовед Дирекции Михаил Лесик.

Первыми лечебно-профилактический препарат получили дикие свиньи Воскресеновского заказника. Помощь в приобретении тысячи доз медикамента оказал местный предприниматель.

Планируется, что лекарство получат все амурские кабаны, имеющую привычку ужинать на подкормочных площадках. Однако, по расчетам специалистов, имеющихся запасов препарата все же недостаточно. Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ обращается с просьбой ко всем неравнодушным амурчанам помочь с приобретением лекарства для молодых кабанов. Желающие помочь могут позвонить по телефону: 20-14-16 или перевести средства на лицевой счет дирекции.

Реквизиты:

р/с 40601810700003000001

лицевой счет 20927001491

БИК 041012001

ОКПО 78902927

ОКТМО 10701000

ОГРН 1062801002857

Просмотров всего: 576

#животные #здоровье

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    и опять желающие....(((( а где средства от государства??? на выборы 2018 все потрачено

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    путевки на отстрел в сезон продаете, будьте добры пролечить поросей)))

  • Музыка

    Музыка
    3 часа назад

    путёвки на отстрел продают охотпользователи, при чём здесь Дирекция, которая ведает заказниками?

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Государство - попрошайка.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    *путёвки на отстрел продают охотпользователи, при чём здесь Дирекция, которая ведает заказниками?* это не столь важно, это две структуры в одном государстве

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    надо к губернатору на прием!!!!! думаю не откажет))))

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    У Путина спросить лучше, он главнее.

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