На станции Томичи будет останавливаться поезд дальнего следования

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В министерство транспорта и строительства Амурской области поступило обращение жителей села Томичи Белогорского района. Люди просили организовать у них остановки поездов дальнего следования. Эту возможность рассмотрело руководство Забайкальского филиала – вагонного участка Чита АО «Федеральная пассажирская компания».

В результате было принято положительное решение. С 22 мая 2018 года на станции Томичи разрешена двухминутная остановка пассажирского поезда № 392/391 Чита – Благовещенск, сообщает министерство транспорта и строительства региона.

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#транспорт

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Екатерина PL