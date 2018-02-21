Врача амурской поликлиники будут судить за служебный подлог

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В Амурской области перед судом престанет врач-терапевт Узловой поликлиники на станции Ерофей Павлович. Женщину обвиняют в служебном подлоге, касающемся прохождения диспансеризации населением.

По версии следствия, в 2017 году медработник решила получить дополнительные выплаты стимулирующего характера, не затрачивая при этом времени. Она составила подложные документы о прохождении двумя местными жителями диспансеризации, внесла в них сведения о результатах якобы проведенного обследования.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении врача завершено. Оно направлено в суд, сообщает ВССУ на транспорте СКР.