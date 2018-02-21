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сегодня, 15:22 8

Врача амурской поликлиники будут судить за служебный подлог

Врача амурской поликлиники будут судить за служебный подлог
Фото: airistaflow.com

В Амурской области перед судом престанет врач-терапевт Узловой поликлиники на станции Ерофей Павлович. Женщину обвиняют в служебном подлоге, касающемся прохождения диспансеризации населением.

По версии следствия, в 2017 году медработник решила получить дополнительные выплаты стимулирующего характера, не затрачивая при этом времени. Она составила подложные документы о прохождении двумя местными жителями диспансеризации, внесла в них сведения о результатах якобы проведенного обследования.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении врача завершено. Оно направлено в суд, сообщает ВССУ на транспорте СКР.

Просмотров всего: 1722

#происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Люблю шоколадки

    Люблю шоколадки
    3 часа назад

    Ага, давайте, посадите последнего участкового терапевта Узловой поликлиники "Ерофей Павлович". На сколько же она обогатилась, почему не написали. Чтобы абсурдность изложенного перед людьми не обнажить?

  • Apriori

    Apriori
    3 часа назад

    Если бы была достойная зарплата, то и не надо бы было "обогащаться" таким образом. Не там видят обогащения...

  • v77

    v77
    2 часа назад

    Бред. В этой стране все что угодно можно ожидать. Ей оно надо было, несчастному врачу писать липовую диспансеризацию.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    2 часа назад

    Типа перед законом все равны

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    36 минут назад

    А вы зайдите на сайт ТФОМС через гос услуги и посмотрите когда обращались и сколько это стоило,я вот оказывается регулярно посещаю городскую поликлинику 3

  • Леонидова

    Леонидова
    29 минут назад

    Алёна Валентиновна

    А вы зайдите на сайт ТФОМС через гос услуги и посмотрите когда обращались и сколько это стоило,я вот оказывается регулярно посещаю городскую поликлинику 3



    ссылку дайте пожалуйста

  • Я сама

    Я сама
    25 минут назад

    Ну, чтобы более-менее ситуация стала ясна, нужно выслушать обе стороны...

    Сама врач что говорит? Или ей только на суде "дадут слово"?

  • Алиса65

    Алиса65
    18 минут назад

    Вся страна ворует по чёрному, а врача собираются судить за копейки. Просто нашли козла отпущения. Проверьте тогда уж все поликлиники, много чего найдёте.

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