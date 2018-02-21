Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:53 6

В Приамурье электрик обокрал организацию, в которой выполнял ремонтные работы

В Приамурье электрик обокрал организацию, в которой выполнял ремонтные работы

В дежурную часть ОМВД России по Сковородинскому району поступило сообщение от руководителя одной из местных организаций. Он сообщил о пропаже имущества. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Преступником оказался электрик.

Предварительно установлено, что злоумышленник, повредил оконный проем с помощью монтировки и проник в помещение. Отсоединив сигнализацию, он похитил DVD-проигрыватель, телевизор, лотерейные билеты, сигареты. Общий ущерб составил свыше 130 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Выяснилось, что ранее он выполнял ремонтные работы – устанавливал электропроводку в этой организации, поэтому знал, как и где отключить сигнализацию.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту жительства. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 617

#закон #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    не заплатили за работу

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    сам себе зарплату не выплатишь, никто не выплатит...

  • heoru

    heoru
    3 часа назад

    Точно так ! Видно зарплату не дали

  • Алиса65

    Алиса65
    22 минуты назад

    Вся страна ворует по чёрному, а врача собираются судить за копейки. Просто нашли козла отпущения. Проверьте тогда уж все поликлиники, много чего найдёте.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    19 минут назад

    Да скажите проще-воруйте все,кто сколько может на своем рабочем месте,а то вот рыжего и ко еще не посадили

    А че,остальным ведь можно,не так много крадут!

    Вот так и живем,менталитет однако

  • Манчини

    Манчини
    40 секунд назад

    ты еще давай как вон Волков:

    "начни с себя, когда каждый будет кристально честный, тогда может и до ТУДА дойдет..."

    до кого-нибудь там

    что-нибудь

    когда-нибудь

    может быть

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Белогорец пожаловался на некачественную воду в доме

Общество 2

На реке Зее в Благовещенске спасали провалившегося под лед водителя
Происшествия 3

Амурские охотники, перепутавшие изюбря с оленем, заплатят больше 350 тысяч рублей
Происшествия 1

От рук неизвестных ночью пострадали два благовещенских магазина (видео)