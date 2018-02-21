В Приамурье электрик обокрал организацию, в которой выполнял ремонтные работы

В дежурную часть ОМВД России по Сковородинскому району поступило сообщение от руководителя одной из местных организаций. Он сообщил о пропаже имущества. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Преступником оказался электрик.

Предварительно установлено, что злоумышленник, повредил оконный проем с помощью монтировки и проник в помещение. Отсоединив сигнализацию, он похитил DVD-проигрыватель, телевизор, лотерейные билеты, сигареты. Общий ущерб составил свыше 130 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Выяснилось, что ранее он выполнял ремонтные работы – устанавливал электропроводку в этой организации, поэтому знал, как и где отключить сигнализацию.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту жительства. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», сообщает амурское управление МВД.