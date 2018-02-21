Благовещенцы отправятся в Хабаровск на олимпиаду по хирургии

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С 28 февраля по 2 марта в Хабаровске пройдет V Региональная студенческая олимпиада Дальневосточного федерального округа по хирургии. В ней примут участие и студенты из Благовещенска. Столицу Приамурья представят учащиеся Амурской государственной медицинской академии.

Как сообщила ИА «Амур.инфо» проректор по учебной работе АГМА Наталья Лоскутова, от академии в Хабаровск отправится команда из 14 человек. Сейчас они готовятся к состязаниям.

«Это ежегодное мероприятие, которое проводится в рамках кластера "Восточный". Это региональный этап всероссийской олимпиады по хирургии имени Перельмана. Мы активно участвуем в этом мероприятии не первый год», – рассказала Наталья Лоскутова.

По информации ИА «Хабаровский край сегодня», в олимпиаде должны принять участие команды студентов из медицинских учебных заведений Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Якутска. Также ожидается визит начинающих медиков из нескольких университетов КНР и Японии.

«Команды-участницы обычно состоят из учащихся разных курсов – от второго до шестого. Всем им предстоит пройти конкурсный отбор по 15 номинациям: от "Реанимации" и "Детской кардиохирургии" до "Урологии" и "Пластической хирургии"», – сообщила «Хабаровскому краю сегодня» редактор международного отдела Дальневосточного государственного медицинского университета Екатерина Жук.

Студенты должны будут продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки. Проводить манипуляции на живых людях не будут, для этого используют манекены. Так, конкурсантам предстоит показать навыки по наложению швов, выполнить пластику, провести реанимационные действия, наложить повязки и шины.

Победители и призеры отправятся в Москву, чтобы принять участие в финале всероссийской олимпиады по хирургии имени академика Перельмана – в апреле 2018 года.

Наталья Лоскутова также сообщила ИА «Амур.инфо», что в рамках научно-образовательного медицинского кластера «Восточный» в Благовещенске планируется провести олимпиаду по практическим навыкам среди студентов вузов, которые вошли в кластер. Эти соревнования должны пройти на базе АГМА 1-2 марта. Предполагается, что для участия в них в столицу Приамурья приедут студенты вузов Читы, Владивостока, Хабаровска и Иркутска.

«Она у нас проходит не первый год, но до этого олимпиада проводилась только для наших студентов, а в этом году мы ее вывели на уровень кластера», – пояснила Наталья Лоскутова.