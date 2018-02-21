В Приамурье к 23 Февраля количественно и качественно пересчитали мужчин

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Ко Дню защитника Отечества в Амурстате подсчитали, сколько мужчин в Амурской области можно поздравлять с праздником и установили, чем они занимаются. Выяснилось, что амурские мужчины менее образованы, чем женщины, но при этом чаще занимают руководящие посты.

Всего в Амурской области живет 379,2 тысячи мужчин – это меньше половины (47,3 %) всего населения региона. На каждую 1 114 амурских девчонок по статистике приходится 1 000 амурских ребят.

Численный перевес обусловлен количеством женщин старшего пенсионного возраста. Все потому что мужчины в области умирают гораздо чаще: в трудоспособных возрастах уровень смертности мужчин в три раза выше, чем у женщин. В среднем мужчины-амурчане доживают до 62,7 лет – на 11,5 лет меньше, чем амурчанки.

В трудоспособном возрасте мужчин все же больше, чем женщин – на 1 000 мужчин приходится всего 895 женщин. Средний возраст представителей сильного пола – 35 лет, что на 4,7 лет моложе представительниц прекрасного пола. По статистике, больше половины (50,3 %) амурчан связывают себя узами брака в возрасте 25-34 лет.

По последним данным переписи за 2010 год, мужчины в Приамурье несколько менее образованы, чем женщины. Из 1 000 мужчин в возрасте 10 лет и старше 153 имеют высшее и послевузовское образование, 313 – незаконченное высшее и среднее специальное, 81 – начальное профессиональное, 181 – общее среднее и 262 – неполное среднее и начальное. У женщин эти данные соответственно 203, 359, 51, 143 и 234. На 1 000 мужчин в возрасте старше 20 лет приходится 13 кандидатов и докторов наук.

При этом именно мужчины чаще занимают руководящие должности, составляют большинство квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр. Также они, как правило, заняты в отраслях, имеющих высокий уровень технической оснащенности, на квалифицированных и высококвалифицированных работах.

Женщины чаще всего занимают места специалистов высшей и средней квалификации, низового инженерно-управленческого персонала, работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.

В общем, мужчины принимают более активное участие в экономической деятельности Приамурья. Численность мужчин, занятых в экономике, составляла в 2016 году 204,2 тысячичеловек, или 52,4 % общей численности занятых.

Наибольший перевес численности мужчин наблюдается в таких видах экономики, как строительство (в 8,9 раза), добыча полезных ископаемых (в 4,8 раза), производство и распределение энергии – (в 4,6 раза), транспорт (в 3,6 раза), сельское и лесное хозяйство (в 2,1 раза). На работах с вредными и опасными условиями труда мужчин также больше – в три раза.

«Мужчины в значительно меньшей степени, чем женщины, вовлечены в домашнее хозяйство и воспитание детей. Тем не менее перепись зафиксировала наличие домохозяйств, состоящих из отцов-одиночек с детьми. Из 240 тысяч домохозяйств, учтенных при переписи, 3 тысячи (1,3 %) –это домохозяйства, состоящие из отцов с детьми, у третьей части которых возраст детей не превышает 18 лет», – подытожили в Амурстате.