Реконструкцию аэропорта в Зее вовремя не завершили

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Работы по реконструкции аэропорта в Зее выполнены на 67 %. Завершить ее должны были в 2017 году. Отставание застройщик объясняет некачественно выполненным проектом, из-за чего приходится приостанавливать работы и дорабатывать проектно-сметную документацию.

Реконструкция ведется по федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», заказчиком выступает ФКУ «Аэропорты Дальнего Востока». Губернатор Амурской области провел на месте рабочее совещании с представителями компании-застройщика.

«Мы крайне обеспокоены задержкой, – заявил Александр Козлов, – Самолеты Ан–2 не имеют возможности приземляться здесь. Чтобы амурчане ни в коем случае не остались без авиасообщения, мы организовали полеты вертолета. Их эксплуатация намного дороже, но цену на билеты для пассажиров мы держим на прежнем уровне – компенсируем перевозчикам расходы. Поэтому виновный в этом должен возместить средства, которые уже потрачены, и те, которые еще придется выделять».

Александр Козлов поручил министерству транспорта и строительства Амурской области начинать готовить документы на предъявление законных претензий проектировщикам по поводу возмещения убытков областному бюджету, которые он несет из-за задержки ввода в эксплуатацию аэропорта. Также минтрансстрою поручено оказать поддержку компании-застройщику в подготовке претензии на проектировщиков и держать на контроле работу застройщика с энергетиками, которые пообещали до июля провести ЛЭП к объекту.

Сейчас на объекте идет работа, не зависящая от минусовых температур, с наступлением тепла застройщик приступит к асфальтированию взлетно-посадочной полосы, уже к июлю 2018 года все работы по асфальтированию будут завершены. Но эксплуатировать аэропорт после разрешения Ростехнадзора можно будет только по завершении всех работ. Ориентировочно это произойдет в октябре 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.