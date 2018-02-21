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21февраля
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сегодня, 13:20 11

В Благовещенске автохамы паркуют машины прямо на тротуаре

В Благовещенске автохамы паркуют машины прямо на тротуаре

В Благовещенске сразу несколько автомобилистов грубо нарушили правила дорожного движения. В районе улицы Ленина, 223, они припарковали свои автомобили прямо на тротуаре. Машины полностью стоят на пешеходной дорожке, перегораживая движение пешеходам.

Фотографии автохамов опубликованы в соцсетях.

В ГИБДД Благовещенска сообщили, что подобная парковка является нарушением Кодекса об административных нарушениях. Статья 12.19, посвященная нарушениям правил остановки или стоянки транспортных средств, грозит за такую парковку штрафом в размере 1 000 рублей.

Просмотров всего: 3352

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    4 часа назад

    вот с этим согласен, наглость, надо наказывать!

  • Alex.S.Freud

    Alex.S.Freud
    4 часа назад

    В последние годика так Три, в районе Госпиталя, Стадиона и ДВОКУ вообще с самого утра запарковаться не представляется возможным,

  • Стечкин

    Стечкин
    3 часа назад

    Сам я "безлошадный", согласен, что таким образом парковаться нельзя, но все-таки сколько "стукачей" развелось... Сфотографировать, отправить гаишникам, добиться наказания... Сделать плохо другому, чтобы потешить свое самолюбие

  • Пещеход

    Пещеход
    3 часа назад

    нехорошо прикрывать стукачеством хамское отношение автохамов к другим людям, т.е. автохамы ложат на всех, и это нормально, а против них что-то сделать проитив "ни-ни"? уморил

  • Бум

    Бум
    2 часа назад

    Не нужно прикрывать автохамов, бравое рассуждение о "стукачестве" продолжается до момента пока это не коснется лично вас

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    В Благовещенске автохамы не предусмотрели парковочные места для автомобилистов.

  • Alula_Borealis

    Alula_Borealis
    2 часа назад

    Надо соблюдать правила парковки. В противном случае - справедливый штраф. А те, кто сотрудничает с ГИБДД в плане выявления нарушителей - поступают совершенно правильно.

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    А где ГИБДД ??? где эвакуаторы???? Или они по городу вообще не ездят.

  • Alula_Borealis

    Alula_Borealis
    1 час назад

    Токарев

    А где ГИБДД ??? где эвакуаторы???? Или они по городу вообще не ездят.



    ГИБДД в тот район (двухсотые дома по ул. Ленина) выезжает только на ДТП. А знаков 8.24 там и в помине нет.

    Так что только и остаётся как фиксировать факты нарушения неравнодушным прохожим и прославлять означенных нарушителей через Амур.инфо. Что очень правильно.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    СтечкинСам я "безлошадный", согласен, что таким образом парковаться нельзя, но все-таки сколько "стукачей" развелось... Сфотографировать, отправить гаишникам, добиться наказания... Сделать плохо другому, чтобы потешить свое самолюбие


    Т. е. сообщать о правонарушенияя/преступлениях это стукачество? Закон нарушать нельзя.

  • oenesterov

    oenesterov
    34 минуты назад

    Gangstarr

    Стечкин

    Сам я "безлошадный", согласен, что таким образом парковаться нельзя, но все-таки сколько "стукачей" развелось... Сфотографировать, отправить гаишникам, добиться наказания... Сделать плохо другому, чтобы потешить свое самолюбие



    Т. е. сообщать о правонарушенияя/преступлениях это стукачество? Закон нарушать нельзя.



    такие Стечкины первыми бегут "стучать", как только им покажется, что их права нарушаются



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