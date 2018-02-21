В Благовещенске автохамы паркуют машины прямо на тротуаре

В Благовещенске сразу несколько автомобилистов грубо нарушили правила дорожного движения. В районе улицы Ленина, 223, они припарковали свои автомобили прямо на тротуаре. Машины полностью стоят на пешеходной дорожке, перегораживая движение пешеходам.

Фотографии автохамов опубликованы в соцсетях. В ГИБДД Благовещенска сообщили, что подобная парковка является нарушением Кодекса об административных нарушениях. Статья 12.19, посвященная нарушениям правил остановки или стоянки транспортных средств, грозит за такую парковку штрафом в размере 1 000 рублей.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин