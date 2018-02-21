В Благовещенске автохамы паркуют машины прямо на тротуаре
В Благовещенске сразу несколько автомобилистов грубо нарушили правила дорожного движения. В районе улицы Ленина, 223, они припарковали свои автомобили прямо на тротуаре. Машины полностью стоят на пешеходной дорожке, перегораживая движение пешеходам.
Фотографии автохамов опубликованы в соцсетях.
В ГИБДД Благовещенска сообщили, что подобная парковка является нарушением Кодекса об административных нарушениях. Статья 12.19, посвященная нарушениям правил остановки или стоянки транспортных средств, грозит за такую парковку штрафом в размере 1 000 рублей.
Просмотров всего: 3352