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21февраля
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сегодня, 12:50 0

До 35 мороза: прогноз погоды в Приамурье на 22 февраля

До 35 мороза: прогноз погоды в Приамурье на 22 февраля
Фото: bubr.ru

Ночью 22 февраля в Амурской области столбик термометра опустится до 22-27 градусов ниже нуля. В отдельных районах похолодает до минус 35 градусов.

Ночью осадков не ожидается, а днем в некоторых районах возможен слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, в порывах до 11 метров. Днем воздух прогреется до минус 10-15 градусов.

В Благовещенске преимущественно без осадков. Температура ночью – минус 21-23 градуса, днем – 10-12 ниже нуля. Северо-западный ветер днем разгонится до 10 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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