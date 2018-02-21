Приамурье лидирует по росту цен на аренду однокомнатных квартир

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Если в декабре 2017 года в Приамурье средняя цена на аренду «однушки» составляла 14 312 рублей, то в январе 2018-го – уже 14 664 рубля. Таким образом, рост составил 2,5 %. К примеру, в Калининградской области этот показатель – плюс 2,4 %, в Хакасии – плюс 2,2 %, в Удмуртии – плюс 1,9 %, в Чувашии – плюс 1,5 %.

Также были названы регионы РФ, где за период с декабря 2017-го по январь 2018 года цены на аренду однокомнатных квартир сильнее всего снизились. Здесь лидером стал Приморский край – 13 496 рублей в среднем в декабре и 12 607 рублей – в январе. Снижение составило 6,6 %. На втором месте в этом рейтинге оказалась Орловская область – минус 3,5 %, а на третьем – Ивановская область – минус 2,9 %.