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21февраля
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сегодня, 12:27 5

Приамурье лидирует по росту цен на аренду однокомнатных квартир

Приамурье лидирует по росту цен на аренду однокомнатных квартир
Фото: zagranitsa.com

Эксперты портала Domofond.ru изучили динамику цен на аренду жилья в России за период с декабря 2017-го по январь 2018 годов. Оказалось, что Амурская область лидирует среди других регионов РФ по такому показателю, как рост цен на аренду однокомнатных квартир.

Если в декабре 2017 года в Приамурье средняя цена на аренду «однушки» составляла 14 312 рублей, то в январе 2018-го – уже 14 664 рубля. Таким образом, рост составил 2,5 %. К примеру, в Калининградской области этот показатель – плюс 2,4 %, в Хакасии – плюс 2,2 %, в Удмуртии – плюс 1,9 %, в Чувашии – плюс 1,5 %.

Также были названы регионы РФ, где за период с декабря 2017-го по январь 2018 года цены на аренду однокомнатных квартир сильнее всего снизились. Здесь лидером стал Приморский край – 13 496 рублей в среднем в декабре и 12 607 рублей – в январе. Снижение составило 6,6 %. На втором месте в этом рейтинге оказалась Орловская область – минус 3,5 %, а на третьем – Ивановская область – минус 2,9 %.

Просмотров всего: 1719

#жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    5 часов назад

    Подтягиваемся к Западу!

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    5 часов назад

    Москва,Ленинград и Краснодар вот с кем сравнивать надо.

  • Slonik

    Slonik
    3 часа назад

    В Подмосковье однушку снимать -22-25, это Домодедово, Лобня и Внуково.

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    В Свободном однушки сдают за 35-40 тыс. Вот и рост цен по в среднем по области!!!

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    1 час назад

    А как они узнали почем снимают? Тем более разницу в 300 руб уловить.

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