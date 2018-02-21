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21февраля
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Благовещенка нашла в магазинных кукурузных палочках упитанных червей

Благовещенка нашла в магазинных кукурузных палочках упитанных червей

Жительница областного центра обнаружила в пачке с кукурузными палочками двух червей. Неприятное открытие женщина сделала после того, как почти вся пачка была съедена. Благовещенка считает, что незваные гости завелись до того, как пакет вскрыли.

Палочки были куплены в одном из супермаркетов 17 февраля. Судя по информации на упаковке, срок годности продукта истекает только в мае 2018 года. Пачка, по словам покупательницы, была целой, несколько дней простояла в закрытом от солнечных лучей шкафу и вдали от источников тепла. Открыли пачку со снеками 20 февраля.

«Сначала у меня старший ребенок ел, а потом я решила вечером доесть. Ели сначала из пачки, почти всю съели, а потом я высыпала остатки и увидела червей. Пачка была не нарушена, там был вакуум, все как положено. Мы другую пачку тоже открыли, если бы они завелись, они бы, наверное, везде завелись. Но в другой пачке червей не было. Я уже потом, когда смотрела палочки, визуально они были более пористые. Может это, конечно, уже червячки так поорудовали. Выглядели они довольно упитанными», – рассказала благовещенка.

С момента, когда палочки с «начинкой» были съедены, прошло около суток. Ни женщина, ни ее 14-летняя дочь недомогания не почувствовали. В магазин и Роспотребнадзор покупательница обращаться не стала, так как не сохранила товарный чек. На всякий случай, женщина разослала фото всем знакомым, которые покупают такие снеки в качестве детского лакомства.

«Я не говорю, чтобы они не ели их, а просто, чтобы были осторожнее и внимательнее и на всякий случай сначала высыпали пачку. Потому что многие покупают эти палочки специально для детей. Я-то их еще долго буду стороной обходить», – поделилась женщина.

С просьбой прокомментировать ситуацию корреспондент Амур.инфо обратился к руководству магазина, где была совершена покупка, а также к производителю сладких снеков, который находится в городе Мытищи. И тем и другим направлен официальный запрос.

Просмотров всего: 1975

#жизнь #происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Одисей

    Одисей
    6 часов назад

    Я тоже такие часто покупаю, гадость какая

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Одисей

    Я тоже такие часто покупаю, гадость какая



    Зачем покупать, если гадость?

  • Одисей

    Одисей
    6 часов назад

    Oldlord

    Одисей

    Я тоже такие часто покупаю, гадость какая



    Зачем покупать, если гадость?





    Гадость относиться к червям, что умничать то?



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    6 часов назад

    это мучные черви, значит все хорошо, палки из натур.продукта) черви упитанные.

  • Caramel

    Caramel
    6 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    это мучные черви, значит все хорошо, палки из натур.продукта) черви упитанные.



    Девки, такой деликатес приятного аппетита!

    ДЕЛИКАТЕСНЫЕ МУЧНЫЕ ЧЕРВИ. мучные черви — основа многих рецептов.

    Мелко нарезанную луковицу обжарьте в сливочном масле до мягкого, полупрозрачного состояния, но не подрумянивая. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок (по вкусу), 2 головки гвоздики и жарьте еще немного. Добавьте в сковороду стакан живых, хорошо помытых личинок и еще 5 минут готовьте на медленном огне. Откиньте содержимое на дуршлаг, переложите в другую сковороду и при постоянном помешивании продолжайте жарить на сильном огне до тех пор, пока количество жидкости существенно не уменьшится и смесь не загустеет. Дайте блюду остыть, разложите по банкам и поставьте в холодильник (не замораживайте) до последующего использования.

    Макрей рекомендовал также блюдо из мучных червей со спиртным. Личинок, как обычно, следует очистить и помыть, затем крупно нарезать кухонными ножницами и высыпать в смесь мелко нарезанного лука и чеснока, туда же щедро плеснуть белого вина. Все это посолить, посыпать черным перцем и щепоткой разных трав. В качестве последнего штриха за несколько минут до готовности влить немного Curacao, Cointreau или Grand Marnier. Подавать с рисом.

  • Caramel

    Caramel
    6 часов назад

    https://ru.sputniknews-uz.com/radio/20170827/6131010/povar-o-bludah-iz-shervey.html

  • ФИО

    ФИО
    5 часов назад

    это ожившие кукурузные палочки ))

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