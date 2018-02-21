Благовещенка нашла в магазинных кукурузных палочках упитанных червей

Жительница областного центра обнаружила в пачке с кукурузными палочками двух червей. Неприятное открытие женщина сделала после того, как почти вся пачка была съедена. Благовещенка считает, что незваные гости завелись до того, как пакет вскрыли.

Палочки были куплены в одном из супермаркетов 17 февраля. Судя по информации на упаковке, срок годности продукта истекает только в мае 2018 года. Пачка, по словам покупательницы, была целой, несколько дней простояла в закрытом от солнечных лучей шкафу и вдали от источников тепла. Открыли пачку со снеками 20 февраля.

«Сначала у меня старший ребенок ел, а потом я решила вечером доесть. Ели сначала из пачки, почти всю съели, а потом я высыпала остатки и увидела червей. Пачка была не нарушена, там был вакуум, все как положено. Мы другую пачку тоже открыли, если бы они завелись, они бы, наверное, везде завелись. Но в другой пачке червей не было. Я уже потом, когда смотрела палочки, визуально они были более пористые. Может это, конечно, уже червячки так поорудовали. Выглядели они довольно упитанными», – рассказала благовещенка.

С момента, когда палочки с «начинкой» были съедены, прошло около суток. Ни женщина, ни ее 14-летняя дочь недомогания не почувствовали. В магазин и Роспотребнадзор покупательница обращаться не стала, так как не сохранила товарный чек. На всякий случай, женщина разослала фото всем знакомым, которые покупают такие снеки в качестве детского лакомства.

«Я не говорю, чтобы они не ели их, а просто, чтобы были осторожнее и внимательнее и на всякий случай сначала высыпали пачку. Потому что многие покупают эти палочки специально для детей. Я-то их еще долго буду стороной обходить», – поделилась женщина.

С просьбой прокомментировать ситуацию корреспондент Амур.инфо обратился к руководству магазина, где была совершена покупка, а также к производителю сладких снеков, который находится в городе Мытищи. И тем и другим направлен официальный запрос.