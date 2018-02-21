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21февраля
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сегодня, 12:16 0

Суд обязал железнодорожников отремонтировать опасные столбы ЛЭП в Уруше

В Амурской области суд по требованию транспортной прокуратуры обязал железную дорогу произвести капитальный ремонт линий электропередачи в поселке Уруша. Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки коллективной жалобы местных жителей.

Выяснилось, что капитальный ремонт находящихся в ведении Ерофей Павловичской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» воздушных линий электропередачи, от которых подается электроэнергия жителям посёлка, не производился более 20 лет. Между тем деревянные столбы ЛЭП находятся в неудовлетворительном состоянии. Это создает реальную угрозу аварий и перерыва в подаче электроэнергии жителям, то есть возникновения чрезвычайных ситуаций и нарушения прав граждан на надлежащее энергоснабжение.

Согласившись с доводами прокуратуры, суд обязал железную дорогу разработать необходимую техническую документацию и в течение девяти месяцев произвести капитальный ремонт воздушных линий электропередачи в посёлке Уруша, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#энергетика

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