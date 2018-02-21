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21февраля
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сегодня, 12:08 16

«Аэрофлот» поднял зарплату пилотам до 650 тысяч рублей

«Аэрофлот» поднял зарплату пилотам до 650 тысяч рублей
Фото: aeroflot.ru

Зарплату командирам экипажей в «Аэрофлоте» подняли с нового года. Так авиаперевозчик пытается удержать профессионалов своего дела. В последние годы сотни командиров воздушных судов перешли на работу в китайские авиакомпании.

Новая зарплата российских командиров воздушных судов все равно в два раза меньше, чем в Китае. По данным «Ведомостей», в КНР командиры экипажей в среднем зарабатывают 17-25 тысяч долларов в месяц. В переводе на рубли это до 1,4 миллиона.

Сегодня максимальная зарплата российского пилота – 650 тысяч рублей – установлена для командиров дальнемагистральных воздушных судов, а среднемесячная зарплата командиров среднемагистральных самолетов, выросла в месяц до 635 тысяч. Заработать максимально возможную для себя зарплату может пилот со стажем работы командиром экипажа не менее трех лет. При этом в месяц он должен летать не менее 90 часов.

По данным «Коммерсанта» за последние 2,5 года на работу в Азию уехало более 300 командиров воздушных судов и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек – в процессе трудоустройства. Причиной оттока назвали высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля.

«Аэрофлот» увеличил зарплаты пилотам до 650 тысяч рублей в месяц. Вы считаете это обоснованным решением?

Да, достойная плата за безопасность пассажиров

Да, это поможет удержать в стране профессионалов

Нет, удерживать нужно другими мерами

Нет, лучше бы контроль Росавиации за подбором кадров усилили

Лучше им, чем депутатам

Просмотров всего: 2205

#транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    6 часов назад

    Интересно, а в том же Китае они тоже 90 часов в месяц летают?

  • Полиграф

    Полиграф
    6 часов назад

    Может золотом, соболями и алмазами платить

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    6 часов назад

    Эх, мечта детства стать лётчиком... Глядишь и зарплату бы получал хорошую :)

  • Одногруппник

    Одногруппник
    6 часов назад

    Кто на что учился, есть такая поговорка!

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Эффективные менагеры аэрофлота поди брутто зарплату указали. Да ещё и с квартальной премией)) Да ещё и с переработкой по саннорме. И чего держать зарплатой? Если в Китае она больше, но туда держателей россиянских лицензий не пущают. Вааще, никуда не пущают. По-моему, лавочку давно прикрыли - Росавиацию ничего не подтверждает по запросам зарубежных компаний, типа персональные данные - все дела.

  • Трытата

    Трытата
    5 часов назад

    множество профессий от которых зависит жизнь людей, но з/п, так скажем, даже рядом не стояла...мне кажется это перебор, ребята.

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    не могу представить такую кучу деньжищь

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Это не пилоты много получают, это другие мало зарабатывают. По меркам развитых государств. Тем более шта сейчас метящим забугор пилотам ставят палки в колёсы. Спросите теперь у АФЛотовских пилотов видали ли они такие ЗП вообще? А то ведь как со статистикой в Ам.Обл - зарплаты растут (по отчётам), реальные доходы - падают)

  • ay

    ay
    4 часа назад

    alex 3

    не могу представить такую кучу деньжищь



    Что, даже за год столько не зарабатываете? Это ведь чуть больше 40 Рублей на руки в месяц.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    4 часа назад

    эт со всеми накрутками?или чисто просто зарплата?

  • Tina22

    Tina22
    4 часа назад

    Вначале завидовали санитаркам, пришло время пилотов!

  • Музыка

    Музыка
    4 часа назад

    Конечно уж лучше лётчикам, чем депутатам.

    Но всё равно очень много, мне и за два года не заработать столько, хотя я главный специалист в учреждении с двумя высшими образованию по профилю...

    да уж расслоилось общество

  • ay

    ay
    4 часа назад

    YRKAGRA

    эт со всеми накрутками?или чисто просто зарплата?



    это со всеми накрутками. лейку про 600 рэ вставляет в ухо сам Савельев, но его пилоты хотят к нему в гости придти и сказать: "а где мои 600 рублей?"

  • Slonik

    Slonik
    3 часа назад

    Да, они действительно подняли зп, но и система штрафов там такая, что и смысла нет поднимать. Насчёт Китая, свидетельства валидируют у нас, проблем нет, но и работа в Китае не сахар, и зп не такие как пишут СМИ.

  • Nick

    Nick
    3 часа назад

    Зарплаты высокие это хорошо. Но надо и ответственность свою понимать, а то очень грустно, когда причинами аварий становятся не отказ техники, а непрофессионализм экипажа.

  • aeroplan

    aeroplan
    3 часа назад

    Только,что поинтересовался. Инфа такая:

    командир Боинга777 в Аэрофлоте зарплата в районе 600 тыс(но не выше!) при налете около 90 час.

    Командир Эрбаса в японской авиакомпании(он там уже лет 15 обитает)- 23-25 тыс. долларов

    Второй пилот в эмиратах - в районе 20 тыс. долларов.

    Командиры в Китае (Боинг и Эрбас) при налете около 80-90 часов,зарплаты от 15 до 25 тыс долларов.Разброс большой,т.к. многое зависит от того на чем,куда и в какой компании летаешь. Наши "китайцы" отдельно отмечают,что их там не совсем воспринимают как КВС. Прижимают морально.В любом конфликте большом или малом,руководство однозначно занимает позицию обиженного местного. Сами местные в профессиональном плане уступают пока нашим,но амбиций уйма.Отсюда и некоторые "трения" в интернациональных экипажах. Работа и отношение -не сахар,но деньги достойные,поэтому наши на многое закрывают глаза. Устроиться в китайскую авиакомпанию в общем то,не сложно,но... только тому,кто умудрится подтвердить свою лицензию в Росавиации. А это уже отдельный квест! На крепостное право похоже.А что делать? Иначе все разбегутся и вставать с колен некому будет.))

    п.с. Все вышесказанное относится именно к пилотам российским,работающим на иностранного дядю.

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