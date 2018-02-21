«Аэрофлот» поднял зарплату пилотам до 650 тысяч рублей

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Зарплату командирам экипажей в «Аэрофлоте» подняли с нового года. Так авиаперевозчик пытается удержать профессионалов своего дела. В последние годы сотни командиров воздушных судов перешли на работу в китайские авиакомпании.

Новая зарплата российских командиров воздушных судов все равно в два раза меньше, чем в Китае. По данным «Ведомостей», в КНР командиры экипажей в среднем зарабатывают 17-25 тысяч долларов в месяц. В переводе на рубли это до 1,4 миллиона.

Сегодня максимальная зарплата российского пилота – 650 тысяч рублей – установлена для командиров дальнемагистральных воздушных судов, а среднемесячная зарплата командиров среднемагистральных самолетов, выросла в месяц до 635 тысяч. Заработать максимально возможную для себя зарплату может пилот со стажем работы командиром экипажа не менее трех лет. При этом в месяц он должен летать не менее 90 часов.

По данным «Коммерсанта» за последние 2,5 года на работу в Азию уехало более 300 командиров воздушных судов и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек – в процессе трудоустройства. Причиной оттока назвали высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля.