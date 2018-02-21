Спортзал белогорского ФОКа сделают универсальным

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел совещание по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова. На нем обсудили возможности универсального игрового зала спортивного объекта. Площадь помещения более тысячи квадратных метров.

В совещании приняли участие замглавы по строительству и землепользованию Владимир Рознов, замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова, начальник управления ФК и С Ольга Саяпина и начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко.

«Главная задача – сделать зал для игровых видов спорта не только универсальным, но и многофункциональным, – заострил внимание глава Белогорска. – Размер спортивного зала позволяет заниматься практически всеми игровыми видами спорта, мини-футболом, гандболом, баскетболом, волейболом и большим теннисом. Думаю, есть смысл сделать так, чтобы на площадях можно было одновременно проводить соревнования или тренировки сразу более двух команд».

Совещание, касающееся разметки, распределения площадей длилось в течение часа. По поручению главы Белогорска, до 1 марта управление по спорту должно определиться с размерами спортивных площадок с учетом поставленной задачи. При этом предусмотреть эффективное использование площадей под зрительские трибуны. Они будут мобильные, передвижные. Ориентировочно на 300 мест.

Строительство ФОКа продолжается. Работы ведутся в зимний период. Продолжаются работы по штукатурке внутренних стен здания, заливке стяжек на полах, огнезащитной обработке металлических конструкций, электромонтажные и сантехнические работы, работы по устройству вентиляции. Весной подрядчик приступит к заливке пола в универсальном спортзале.

«Пол особенный будет, натуральный, клен. Планируется, что работы начнутся уже в мае, – отметил замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов. – Эти работы будет выполнять специализированная подрядная организация. Строительство объекта идет по плану. Главой поставлена задача открыть объект 7 ноября 2018 года».