В Благовещенске автомобиль травмировал пешехода и уехал

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В Благовещенске полиция просит горожан помочь в розыске водителя-нарушителя. Он сбил пешехода на перекрестке, после чего покинул место аварии.

ДТП произошло 20 февраля в 04:00 на регулируемом перекрестке улиц Северной и Загородной. Водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину-пешехода 1991 года рождения, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, и скрылся. В результате аварии пешеход получил травмы.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя. Любую информацию, связанную с происшествием, можно сообщить по телефонам 59-46-86 и 42-52-62, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».